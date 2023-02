Máte problém ZASPAŤ? Vyskúšajte dychové CVIČENIE 4/7/8, funguje lepšie ako TABLETKA na spanie!!

Počuli ste už o metóda 4/7/8? Nejde o žiadny tajný kód, ale dychovú techniku, ktorá upokojí myseľ a umožní rýchlo zaspať. Pri troche tréningu a trpezlivosti sa vám to môže podariť doslova do minúty. Ako na to?