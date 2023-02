Keď som sa bezhlavo zaľúbila, mala som dvadsať rokov. Milan bol pravý džentlmen a o rok sme sa vzali. Dieťa prišlo rok nato a vyzeralo to tak, že budeme tá najšťastnejšia rodina. Ale Milan, dobre zarábajúci chlap, sa rozhodol zo mňa urobiť žienku domácu, ktorá nebude vychádzať z domu, len sa starať o dieťa.

Prvá facka rozhodla

Čoskoro ma začal psychicky týrať, znevažoval ma, posmieval sa mi, ponižoval ma, zakazoval, prikazoval a ovládal. Robil so mnou, čo chcel, a keď som vzdorovala, tak mi dal facku. Ale takú, že som mala modrinu. Tak ma to prekvapilo, že som neváhala a posťažovala sa mame. Bola to jediná osoba, ktorá k nám mohla prísť. A jej reakcia ma šokovala ešte viac ako tá facka.

Z manžela sa vykľul zákerný muž... Zdroj: Shutterstock

Mohla som sa tomu vyhnúť?

Mama mi pokojne vysvetlila, že teraz musím byť silná rovnako ako ona. Kvôli synovi. A potom mi so slzami v očiach prezradila, že otec bol rovnaký, často ju bil a ona sa naučila skrývať modriny i slzy – vraj kvôli mne a bratovi. Nechcela nás pripraviť o otca a ja to mám urobiť podobne. Myslela som si, že ju zabijem. Vraj kvôli deťom?! Keby som vedela, čo jej otec robí, sama jej navrhnem, nech uteká kadeľahšie.

Nechápala som jej postoj a nechcela som skončiť ako ona. Rozviedla som sa a s otcom som prerušila styky, keď som mu vytmavila, čo si o tom myslím. Mama plakala, nech mlčím a nerobím jej v starobe peklo zo života. Ale niečo také nemôžem tolerovať. Dokonca si myslím, že pre jej tajomstvo som si našla rovnakého manžela, ako bol môj otec, lebo som ho obdivovala. Keby som to vedela, mohla som si na to dať pozor.