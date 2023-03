Slnko sa čoraz viac hlási o slovo a láka nás von. Pomaly, ale isto prichádza jar. Práve toto je skvelý čas na to, aby sme začali športovať na čerstvom vzduchu, ak sme to doposiaľ nerobili. Pohyb totiž pomôže nielen telesnej kondícii, ale aj mentálnemu zdraviu. Navyše pohyb v jarnej prírode vás nabije energiou, upevní zdravie, predĺži aktívny vek, spomalí proces starnutia a vďaka nemu zregenerujete telo aj psychiku.

Výhovorka – jarná únava

Každý ju pozná a možno aj zažil. Ak patríte k tým, ktorí sa vyhovárajú na jarnú únavu, pre ktorú nemáte energiu na cvičenie, tak nám dovoľte zasmiať sa. Je to bohapusté klamanie samého seba. Práve šport na čerstvom vzduchu vám túto potvorku pomôže poraziť. Prečo? Lebo na vás bude pôsobiť zeleň, čerstvý vzduch, pomaly kvitnúce rastliny. Navyše pohyb posilní srdce, cievy, kĺby, dýchací či tráviaci systém, ktoré sú často príčinou toho, že sme unavení. Keď vás bolí hlava alebo máte zlú náladu, je to o dôvod viac, prečo si zacvičiť.

Prečo vonku

To, že zeleň, príroda a čerstvý vzduch sú benefitmi športovania vonku, sme vám už povedali. Ďalším dôvodom je však slnko. To vás nabije energiou a vďaka nemu dopĺňate vitamín D potrebný pre telo. Každý deň svieti čoraz viac, dni sú teplejšie, a tak vonku vydržíme dlhšie. Nesnažte sa preto silou-mocou ostať vnútri, napríklad vo fitku, ale choďte von. Stačí už 10 až 15 minút na priamom slnku. Tak skúste aspoň prechádzku.

Dajte zelenú športu v exteriéri. Zdroj: Shutterstock

Pitný režim

Rovnako ako každý letný či zimný šport, ani ten jarný nie je výnimkou a treba dodržiavať pitný režim. Odborníci tvrdia, že sa treba zamerať na predhydratáciu. O čo ide? To znamená, že pitný režim treba dodržiavať počas celého dňa a nie sa naliať po cvičení litrami vody. Je potrebné, aby ste boli hydratovaní už pred cvičením. To totiž uľahčí hydratovanie počas cvičenia. Siahnite po čistej vode, prípadne po vitamínových vodách, ktorých je na trhu skutočne dosť.

Ktorý si vybrať?

Kolobežkovanie

Výhodou je, že tento šport môžete využívať aj na ceste do školy či do práce. Keď je vonku pekne a nechcete ísť pešo, kašlite na auto či autobus a zadovážte si kolobežku. Ale obyčajnú, nie tú elektrickú, ktorá celú robotu urobí za vás. Jazdou na kolobežke dokážete zlepšiť kondičku a spálite aj kalórie. Navyše sa vďaka nej tvarujú problematické partie ako brucho, zadok a stehná. Pomôže vám spevniť svaly okolo chrbta, pri správnom sklone pri jazdení vám uľahčí dýchanie a priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. A veľké plus je, že kĺby nie sú také zaťažované ako napríklad pri behu.