Je to oveľa bežnejší problém, ako si myslíte. V skutočnosti jedna z troch žien zažije počas svojho života osteoporózne zlomeniny, zatiaľ čo osteoporózou je celosvetovo postihnutých vyše 200 miliónov ľudí. Na Slovensku osteoporóza postihuje osem percent obyvateľstva, teda viac ako 400 000 ľudí. Osteoporóza je stav, keď kosti strácajú silu, takže sa zvyšuje pravdepodobnosť zlomeniny.

Prevencia pomáha

Ale nebojte sa, existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste predišli oslabeniu kostí vo vyššom veku a ochránili kostru. Urobte si náš test a zistite, koľko toho viete o zdraví kostí a ako ich posilniť...

1. Podváha je zdravšia pre kosti

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: NEPRAVDA

Zdravá hmotnosť – index telesnej hmotnosti (BMI) je medzi 19 až 24 – je pre kosti najlepšia. Nadváha môže telu spôsobiť dodatočný stres, no ak máte BMI nižšie ako 19, môže vás to ohroziť. Kosti majú zvyčajne nižšiu hustotu a je pravdepodobnejšie, že budete trpieť osteoporózou. Ak chcete skontrolovať svoje BMI, vyhľadajte kalkulačku BMI na internete alebo požiadajte lekára.

2. Vápnik je hlavným minerálom potrebným na udržiavanie zdravých kostí

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: PRAVDA

Vápnik alebo kalcium je skutočne kľúčový minerál pre štruktúru kostí. Telo ho obsahuje približne 1,2 kg, teda viac ako ktorýkoľvek iný minerál, a je životne dôležitý pre silné kosti v každej životnej fáze. Ak hladiny klesnú, krv vytiahne vápnik z kostí, aby pomohol s inými telesnými funkciami ako napríklad zrážavosť krvi a udržiavanie svalovej a nervovej funkcie. Doprajte si potraviny bohaté na vápnik, ako je mlieko, syry a iné mliečne výrobky, plus zelenú listovú zeleninu a ryby, pri ktorých jete kosti, ako sú sardinky. Ak to nejde prirodzene, siahnite po doplnkoch výživy.

Telo ťahá vápnik z kostí, ak ho máte nedostatok, preto si ho pravidelne dopĺňajte. Zdroj: Shutterstock

3. Riziko osteoporózy a rozvoj hrozí len starším.

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: NEPRAVDA

Toto nemusí byť nevyhnutne pravda. Osteoporóza je progresívny stav, takže s pribúdajúcim vekom sú kosti krehkejšie. Ale úbytok kostnej hmoty sa začína už vo veku 35 rokov. Poruchy čriev (ako je Crohnova choroba alebo celiakia), hyperaktívna štítna žľaza, reumatoidná artritída a hormonálne poruchy môžu ovplyvniť výživu kostí alebo viesť k znehybneniu, pádom a zlomeninám.

4. Pitie alkoholu je zlé pre kosti.

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: PRAVDA

Ak pijete, neprekračujte odporúčanú hranicu, a to 14 jednotiek týždenne, čo zodpovedá asi šiestim pollitrom priemerne silného piva alebo desiatim malým pohárom vína nižšej sily. Nadmerné pitie alkoholu je významným rizikovým faktorom osteoporózy a zlomenín. Nehovoriac, že samotný alkohol zvyšuje riziko pádu.

Nadmerné pitie alkoholu je významným rizikovým faktorom osteoporózy a zlomenín. Zdroj: Shutterstock

5. Vitamín D môže podporiť zdravie kostí.

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: PRAVDA

Počas letných mesiacov je to jednoduché. Väčšinou stačí pohyb vonku, 10 minút denne na slnku, aby sme získali vitamín D, ktorý potrebujeme. Ale ak zriedka chodíte von a pred slnkom sa skrývate, potom musíte prijímať vitamín zo stravy alebo z doplnkov. Na vitamín D sú bohaté najmä ryby, preto do svojho jedálneho lístka pravidelne zaraďujte lososa, sleďa, makrelu alebo tuniaka. Prípadne môžete siahnuť po tresčej alebo hovädzej pečeni, ďalej hubách či vajciach.

10 minút denne na slnku, aby sme získali vitamín D, ktorý potrebujeme. Zdroj: Shutterstock

6. Zlomenina kosti je znakom osteoporózy.

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: PRAVDA

Ak máte viac ako 50 rokov, mali by ste sa dať otestovať na osteoporózu. Test kostnej denzity – denzitometria – meria hustotu kostí pomocou röntgenových lúčov. Test je bezbolestný a trvá 10 až 30 minút. O to viac, ak sú vaše kosti lámavé, a to na zápästiach, rebrách, chrbtici alebo v bedrách. Zlomenina z menšieho pádu alebo nárazu je kľúčovým príznakom.

7. Zdravá strava nepomôže po päťdesiatke.

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: NEPRAVDA

Zdravá strava je nevyhnutná pre silné kosti, ako aj dobrú všestrannú kondíciu bez ohľadu na vek. Nezabudnite do svojho jedálneho lístka zaradiť všetky skupiny potravín, ako je veľa ovocia, zeleniny, mastných rýb, škrobových potravín s vysokým obsahom vlákniny vrátane zemiakov, ryže a chleba.

8. Fajčenie oslabuje vaše kosti

Pravda alebo nepravda?

Odpoveď: PRAVDA

U fajčiarov je vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinú krehké kosti a utrpia zlomeniny. Predpokladá sa tiež, že cigarety ovplyvňujú hojenie kostí po zlomenine. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť pre kosti, je prestať fajčiť, dokonca pomôže aj obmedzenie, aby ste zabránili rednutiu kostí.

Čo ešte pomáha

Viaceré štúdie preukázali, že nielen vápnik, ale aj draslík je dôležitý pre zdravie kostí. Neutralizuje totiž kyseliny, ktoré odstraňujú vápnik z tela. Draslík nájdete v sladkých aj v bielych zemiakoch (aj so šupkou), v jogurtoch a banánoch. Doplňte si do jedálneho lístka aj tieto potraviny pre zdravé kosti.

Pohyb je prevenciou k nezaplateniu. Zdroj: Shutterstock

Nezabudnite na pohyb

Účinná prevencia osteoporózy je aj pohyb. Nemusíte cvičiť hodinu v posilňovni či robiť stojky na