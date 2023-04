Mám 33 rokov a malý myómna maternici. Doktorka ho už dva roky sleduje. Minulý mesiac sa mi stalo, že som začala najskôr slabo špiniť, potom až krvavo a celkom silno asi päť dní. Pociťovala som aj tlak v podbruší. Mohlo to byťpreto, že v tom čase sommala ovuláciu? Petra

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Peťka, pani doktorka je super, ona toho malého loptoša sleduje, to je fajn. Neverili by ste, koľko žien v populácii má myóm. Je to svalový útvar v maternici, ktorý nie je zhubný. Je pravda, že keď rastie a je nevhodne umiestnený, môže spôsobovať problém, ale nemajte strach, ste pod kontrolou. Áno, máte pravdu, uvoľnenie vajíčka čakajúceho na oplodnenie býva často sprevádzané opisovaným procesom, teda tlakom v podbruší, špinením – občas aj intenzívnym. Možnože ste mali zhodou okolností mierny zápal maternice, môže mať podobné prejavy. Odporúčam, píšte si minimálne tri mesiace menštruačný kalendár i s opisom, ako celý cyklus prebiehal. Verte, že to vášmu gynekológovi pomôže v ďalšom postupe a prípadnej liečbe.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094