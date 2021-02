Našich čitateliek na Facebooku sme sa opýtali, či už prekonali Covid-19 a aké s ním mali skúsenosti. Vo svojich mrazivo úprimných komentároch opísali priebeh ochorenia, nezvyčajné príznaky aj to, čo im v liečbe pomohlo. Ich tipy možno pomôžu tým, ktorí s chorobou ešte len bojujú. Držíme palce všetkým rodinám, ktoré doma či v nemocniciach aktuálne prežívajú mimoriadne náročnú situáciu. A ďakujeme lekárom aj sestričkám za ich obetavú pomoc. Veľa síl!

Monika: "Ja som necelý 3. týždeň po - ale stále na tom nie som ako predtým, únava, bolesť hlavy a najnovšie bolesť nôh, hlavne večer... Začalo sa mi to stratou čuchu a chuti a okrem bolesti hlavy v ten deň nič iné... Ďalšie dva dni boli zlé hlavne noci, neviete čo vám je, bolí vás všetko, chce sa Vám zvracať, búši vám srdce... Okrem teploty som si prešla všetkým, každý deň niečo iné a najhoršie boli asi 5. a 6. deň... Čuch a chuť nemám na 100 % naspäť ešte stále... Poviem Vám len jedno: nie je to obyčajná "chrípôčka"... A tá bezmocnosť, keď si doma skoro všetkých nevedomky nakazíte...

Lenka: 11 dní horúčky 39,8. 10 dní som zvracala. Nedokázala som prijímať stravu, vodu. Schudla som za tých 10 dní 12 kg. 2x som bola na tom tak, že sa manžel zľakol a volal RZP. Ani raz neprišli, odmietli. Po skončení som sama šla a požiadala o infúzie na zavodnenie. Hneď ma prijali do nemocnice. Ešte v ten večer som skončila na covidovej jiske na dychacom prístroji zvaný arvo2. Po niekoľkých dňoch ma odpojili a napojili na obyčajný kyslík. Covid mi spôsobil silný obojstranný zápal pľúc s ich ťažkým poškodením. Zajtra ma pustia domov a môj manžel mi musel na naše vlastné náklady zabezpečiť dýchací prístroj, pohotovostné kyslíkové bomby, aby som mala, keď pôjdem k lekárovi. Nikoho nezaujímalo, ako si to vyriešime, ako to zaplatíme. Ale tak dali sme to, veď zdravie sa nedá oceniť peniazmi. Zotavovať sa budem ešte dlhé mesiace a nikto mi nevie povedať, či mi nedostanú trvalé následky. Toto je moja skúsenosť s Covidom.

Čitatelia sa podelili o svoje reálne skúsenosti s koronou. Zdroj: Shutterstock

Andrea: My sme to doma schytali všetci, ja, manžel aj dvojročná dcérka Ninka, ktorá mala našťastie len dva dni zvýšenú teplotu 38 stupňov a inak žiadne iné príznaky. Ja a manžel sme na tom boli oveľa horšie. Mali sme silnú zimnicu, ktorá trvala niekoľko dní, horúčku, bolesti kĺbov a svalov, kašeľ a nepríjemné bolesti žalúdka. Všetky tieto príznaky sme mali asi tak 8 dní, bolo to strašné... Ale našťastie sme sa z toho dostali a myslím, že nám pri liečbe veľmi pomohol doplnok výživy Colostrum.

Ivana: U mňa bolo prvé škriabanie v krku, pridala sa nevoľnosť od žalúdka. Muž aj starší syn už vtedy v posteli s vysokými horúčkami a bolesťou celého tela. Asi po 5 dňoch od prvých príznakov som stratila čuch, ktorý sa po 4 dňoch vrátil. Muž necítil 3 týždne a doteraz má problémy. Ale zvládli sme to všetci. Mne pomohlo koloidné striebro.

Gabika: Priateľ sa o mňa veľmi staral. Dávali sme dole teplotu. Celé telo ma bolelo, týždeň som v noci nespala, teraz dospávam cez deň. Som chorá 12. deň a konečne mi je lepšie, ešte kašeľ, ale to najhoršie mám za sebou. Brala som lieky, vitamíny, ale mňa to chytilo dosť, a to nie som chorá často, aj keď priebeh v pohode, ale toto bolo dosť, hlavne tá bolesť tela, vôbec som nespala. Brala som izotrymicín a isoprinosine plus vitamíny C, D, zinok. Priateľ spal tri dni v kuse a unavený bol ešte týždeň po a je to kus chlapa, ale on je na tom už dobre, ešte trošku kašle. Mňa to veľmi chytilo.