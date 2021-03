Práca z domu má svoje výhody – väčšinu dňa vás nikto nevidí. Môžete byť v papučiach, v pyžame, s natáčkami na hlave, ale pokojne aj s pohárikom v ruke. To je aj prípad 42-ročnej Jarky, ktorá priznáva, že bez niekoľkých pohárov vína denne to nezvláda.

Už len pohár vína ma dokáže uvoľniť

Navalilo sa toho na mňa veľa. Na jednej strane môžem byť rada, že som si udržala prácu, ale vôbec jej neubudlo. Doma som od rána do večera pri počítači a popritom sa ešte musím učiť s deťmi – s prváčkou a so štvrtákom. Odbieham od svojho počítača uprostred rozrobenej práce, aby som im asistovala pri online vyučovaní, a niekedy si o 14. hodine uvedomím, že sme ešte neobedovali, no ja nemám čas navariť. Muž je tiež stále „zavesený“ na online poradách, okrikuje deti, aby boli ticho. Domácnosť je ako po výbuchu, žehliaca doska sa prehýba pod ťarchou bielizne...

Kým nevypijem fľašu...

Keby som si aspoň večer mohla povedať, že deň je za nami, a vyložiť si nohy! Ale keď uložím deti, znova idem k počítaču a dobieham, čo som nestihla počas dňa. K tomu si nalejem pohár vína. Mám pocit, že už len to ma dokáže uvoľniť. Občas si nalejem aj počas dňa. Potom všetko lepšie zvládam. Muž mi už hovorí, že bude zo mňa alkoholička, ale ja si vravím, že kým nevypijem fľašu denne, je to o. k.

Čo si myslí terapeutka o závislostiach

PhDr. Radoslava Olajos

Niektoré už pred lockdownom boli na pokraji svojich možností a ďalšia záťaž ich buď úplne ochromila, a tak radšej siahli po tabletkách, alkohole, alebo, naopak, ich vystrelila do nepoznaných polôh, často extrémnych. Toto obdobie preveruje naše hodnoty, vynáša na svetlo naše tiene. Tie sú spojené so strachmi a s úzkosťami. Vylieza to, čomu sme sa vyhýbali, a my sme proti tomu bezbranné. Niekto najskôr hľadá pohodlnejšiu cestu, čiže rýchlu úľavu, skratky. V tom nešťastnejšom prípade volí popíjanie alkoholu alebo si vybíja nahromadené napätie a agresivitu na svojich blízkych alebo na sociálnych sieťach.