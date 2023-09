Mandľový koláč so slivkami

12 kúskov

1 až 1 a pol kg sliviek ● 300 g špaldovej múky ● 100 g ovsených otrúb ● 25 g masla ● štipka soli ● 3 až 4 ČL javorového sirupu ● 1/2 droždia ● 125 ml vlažného mandľového mlieka ● 125 ml vlažnej vody

Rúru predhrejeme na 180 °C. V mise zmiešame vodu, mandľové mlieko a rozpustíme v nich droždie. Pridáme lyžicu javorového sirupu a necháme 15 minút odstáť. Múku premiešame s otrubami a so soľou. Pridáme drožďovú zmes a maslo, prípadne aj dve lyžice javorového sirupu, a dobre premiesime. Prikryjeme a necháme kysnúť, kým cesto nezdvojnásobí svoj objem. Medzičasom opláchneme slivky, vykôstkujeme a nakrájame na plátky. Vykysnuté cesto premiesime a dáme do dvoch menších tortových foriem. Navrch naukladáme slivky a zľahka zatlačíme do cesta. Pečieme asi hodinu pri teplote 180 °C.

Čas prípravy: 25 minút

Čas kysnutia: 1 hodina

Čas pečenia: 1 hodina