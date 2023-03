Prvá pomoc pri krátkodobom strese

Máte pocit, že sa na vás všetko valí? Každý človek reaguje na stres trocha inak. Niekomu stačí na upokojenie malá prechádzka na čerstvom vzduchu, iní sa potrebujú vybiť vo fitcentre. No existujú rýchle spôsoby, ako sa stresu zbaviť, ktoré platia pre všetkých:

● Emocionálny stres dokážete rýchlo zvládnuť tak, že sa spontánne uvoľníte. Jednoducho si dajte prestávku od práce či detí a nerobte absolútne nič.

Ak je toho na vás veľa, skúste sa uzemniť, či už meditáciou alebo prechádzkou. Zdroj: Shutterstock

● Dostaňte to zo seba kontrolovane von, či už si zanadávate, alebo vytrieskate vankúš, vypusťte paru.

● Zamerajte svoju pozornosť na niečo úplne iné, dívajte sa von oknom alebo si dôkladne prezrite obraz na stene.

● Zredukujte ostatné stresové faktory, vypnite hlasnú hudbu, odstavte telefón, zatiahnite závesy…

Ako na dlhodobý stres

Ak sa symptómy neustále opakujú, mali by ste si vybudovať dlhodobú taktiku na váš problém. Hlavné je eliminovať alebo aspoň zmierniť stresové faktory, ako je len možné:

● Delegujte, píšte si zoznam úloh na každý deň.

Jednoduchý trik, ktorý dokáže do dňa vniesť poriadok aj kľud. Zdroj: Shutterstock

● Zabudnite na multitasking, zvládať viac vecí naraz ešte nikomu nepomohlo. Radšej robte úlohy krok za krokom.

Predovšetkým ženy trpia tým ako skĺbiť rodinný aj pracovný život. Zdroj: Shutterstock

● Konflikty riešte aktívne. Niekto vás kritizuje v práci? Pohovorte si s ním, uvidíte, ako vám to pomôže.

● Využívajte časový manažment. Deľte veci na dôležité a nedôležité. Hovorte nie, ak cítite, že ste v práci preťažená.

● Robia vám problém davy? Nakupujte mimo najvyťaženejších časov, autom alebo hromadnou dopravou cestujte mimo špičky.

● Zredukujte kávu a sladené limonády

Vedci poukazujú na to, že veľké množstvo kofeínu zvyšuje hladinu stresu, čo je to posledné, čo by ste v tejto situácii chceli. Rovnako sa pri výskumoch ukázalo, že rovnaký vplyv má aj cukor. Tak pozor aj na sladené nápoje.

Kofeín sa v tele drží dlho. Zdroj: Shutterstock

● Doprajte si informačnú diétu

Neustály prísun informácií, ktoré sa na nás hrnú vo forme svetla, farieb, hluku, reklám zo všetkých strán a vynucujú si našu pozornosť, zvyšuje stres spôsobom, ktorý by vám ani nenapadol. Všimli ste si, aká ste nepokojná, keď odložíte mobil, pri ktorom ste strávili celú hodinu? To je jasný signál, že by ste čas nad mobilom mali zredukovať.