Vonku síce teraz chvíľku zúri bláznivé počasie, no čochvíľa opäť vylezie slniečko a bude nás lákať von. Siahneme preto po minuloročných krátkych nohaviciach či šatách a odrazu zistíte, že sú akési tesnejšie. Čo s tým? Drastická diéta? Trojfázový tréning 6-krát v týždni? Radšej nie. Tréner Ľuboš Gsch má pre vás odpoveď, ako dosiahnuť vysnívanú postavu a to bez hladovania a odpadnutia z presilenia pri cvičení.

Každá úprava stravy či, ak chcete aj diéta, pri sebe nesie formulku, poraďte sa s odborníkom. Je to preto, že každý z nás je iný. Má iný metabolizmus, iné zdravotné problémy. Ak už ste sa rozhodli nejakú diétu vyskúšať, zamerajte sa na ňu ako na celok a pridajte k nej aj pohyb. Bez neho to nejde. Pozor však, zapojte ho do života pravidelne a nie nárazovo. Ak ste predtým nikdy nebehali, nechcite zajtra odbehnúť hneď 10 kilometrov. Choďte na to postupne. Nech už začínate s akýmkoľvek pohybom. Vytvorte si návyk.

Dôležité je mentálne nastavenie. Zdroj: Shutterstock

Potrebujete nájsť najmä riešenie, ktoré vám bude vyhovovať. Ak vás nebaví beh, nenúťte sa do neho. Zvoľte radšej tanec či bicyklovanie. Prípadne sa obráťte na odborníka, ktorý vám zostaví tréningový plán šitý pre vás na mieru, pretože zohľadní viaceré premenné. Nechcite rýchlo schudnúť, nabrať svaly. Je to proces. „Tieto ciele sú zaužívané, populárne, nie však úplne správne. Sú to ciele rýdzo fyzické. Ak chcete mať benefity tréningu ľahko a rýchlo, hľadajte ich podľa nefyzického (psychického) cieľa,“ hovorí Ľuboš Gsch, špecialista na tvarovanie postavy a profesionálny tréner.

Dôležité je nastaviť sa mentálne, no nájsť postup je ťažké. Tréneri ani profesionáli v oblasti tréningu sa im nevenujú, pretože sú nepopulárne. Nie je vraj také zaujímavé, pôsobí možno trochu ezotericky a preto ho mnohí vnímajú povrchne a majú pocit, že je to náročné. „Nie je náročné sa na tréning vhodne mentálne nastaviť. Nie je to rébus ani jadrová fyzika. Pôsobí však náročne, pretože nie je garantované ako “rýchly” výsledok. Ďalším faktorom, ktorý vplýva na náročnosť je fakt, že čím rýchlejšie plynú naše dni, tým je ťažšie zastaviť sa a pracovať so sebou,“ hovorí Ľuboš Gsch, podľa ktorého práve mentálne tréningové nastavenie rozhoduje o tom, či fyzický tréning vôbec uskutočníte a ak áno, aké nasadenie do neho vložíte.