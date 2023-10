Nedarí sa vám schudnúť, priberáte zo vzduchu, zhodené kilá rýchlo naberáte naspäť? Podľa psychiatričky a psychoterapeutky s vyše dvadsaťročnou praxou treba prehodiť výhybku najprv v duši. Vedci – a to ešte pred deviatimi rokmi – spojili obezitu hlavne s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP).

Po tom, ako ľudia spracujú boľavé zážitky, chudnutie ide samo, hovorí psychiatrička Natália Kaščáková. Ale čo tomu predchádza? Opýtali sme sa jej na viacero dôležitých vecí.

V abstrakte svojej štúdie vedci o PTSP dokonca hovoria ako o „kľúčovom“ faktore obezity. Naozaj spolu úzko súvisia?

– Traumatický stres vplýva na reguláciu telesných pochodov viacerými spôsobmi. Jednak sa pri ňom zvýšene aktivuje odpoveď sympatika, čiže zvýši sa krvný tlak a pulz cez vyplavenie noradrenalínu. Zvýšene sa aktivuje aj neuroendokrinná os, teda hypotalamus, hypofýza, nadobličky. Vyplavuje sa viac kortizolu a cez jeho vystúpenú hladinu dochádza k poruchám metabolizmu a k sklonu k priberaniu. Psychický stres teda priamo ovplyvňuje telesné pochody. Ďalší mechanizmus spočíva v tom, že psychická nepohoda môže spôsobovať emocionálne prejedanie.

Aký druh stresu môže až takto zasiahnuť biologické procesy? Zrejme nestačí, ak ráno nestihnem autobus...

– PTSP nadväzuje na nejakú zaťažujúcu alebo potenciálne traumatizujúcu udalosť. Môže ísť o zážitky z vystavenia skutočnej alebo hroziacej smrti, vážnemu zraneniu alebo sexuálnemu násiliu. Alebo o opakované traumatizujúce udalosti, ktoré človek zažíva v detskom alebo adolescentnom veku. Tie potom niekedy vedú k takzvanej komplexnej PTSP. Ako ukazujú viaceré dlhodobé aj prierezové štúdie, medzi PTSP a obezitou je výrazná spojitosť.

Ako zistím, že mám PTSP?

– Objavuje sa viacero príznakov – flashbacky, vnucujúce sa opakované myšlienky na traumatické udalosti, náhle spomienky, živé obrazy. Alebo zrazu počujete zvuky, obrazy súvisiace s udalosťou, s čím ide ruka v ruke veľký nepokoj, búšenie srdca, zvýšenie tlaku, potenie. Alebo sa vyhýbate situáciám, ktoré by mohli spúšťať tieto nepríjemné spomienky, čo môže znamenať výrazné obmedzenie celkového fungovania. Ďalším príznakom je celková zvýšená rozrušenosť, ostražitosť. V prípade komplexnej PTSP sa k týmto symptómom pridáva ešte znížené sebahodnotenie, problémy s emočnou sebareguláciou, s upokojovaním sa, zlyhávanie vo vzťahoch.

Uvedomuje si človek traumu alebo ho k vám privedú skôr tieto symptómy a pôvod v traume odhalíte neskôr?

– Často to môže byť s dlhoročným odstupom od udalostí, ktoré človek zažíval. Trápi sa rôznymi ťažkosťami, ale nespája si ich s detstvom, traumou, a niekedy je aj veľmi dlho neliečený. Napríklad matky malých detí zažijú traumatický pôrod a potom sú dva-tri roky odpojené od dieťaťa, nevedia sa oň dobre postarať, lebo majú samy so sebou problém. Nemusia si uvedomovať, odkiaľ to pramení.