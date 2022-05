Viscelárny tuk chráni orgány, ale aj tak si treba ustrážiť jeho hodnoty. Je to vlastne vnútrobrušný tuk, ktorý obaľuje orgány v brušnej dutine, je to teda tuk, ktorý sa nachádza priamo okolo vašich orgánov. Vyšší podiel viscelárneho tuku je spájaný s mnohými zdravotnými problémami, napríklad s cukrovkou, problémami s metabolizmom, či so srdcovo cievnymi chorobami. “V minulosti sa skôr vnímal ako skladovacie tkanivo, ktoré zároveň chráni orgány pred chladom, tlakom a otrasmi. V súčasnosti však stále viac výskumov ukazuje, že tukové bunky plné mastných kyselín môžu aj škodiť zdraviu,” upozorňuje odborníčka na výživu Katarína Grich.

Treba si dávať pozor na spôsob života. Na viscelárny tuk má veľký vplyv nedostatok pohybu a nevhodné stravovanie. “Zle zvolená strava vedie k zvýšenej hormonálnej tvorbe. Ide aj o tie hormóny, ktoré sú zodpovedné za vyhodnocovanie zásob, čo môže viesť k nárastu tukových rezerv. Ak sa k tomu nehýbete a nepoužívate svalstvo, všetko primárne vedie k nárastu vnútrobrušného tuku,” vysvetľuje obdorníčka. Ako informuje Zdravie, treba si dávať pozor na sedavý spôsob života, vysoko tukové diéty, zvýšený príjem alkoholu a na zvýšený príjem nasýtených mastných kyselín. Ako sa zbaviť tohto tuku, ak ho už máte? Jednoducho. Spáľte viac energie ako prijmete a zbavíte sa aj viscerálneho tuku bez ohľadu na svoju genetiku!