Zo všetkých strán počúvame, že tuky sú škodlivé pre zdravie. Znie to logicky, veď presne prebytočných tukov sa chceme zbaviť, však? Treba sa na to pozrieť trocha inak. Nejde ani tak o to, aby sme vymazali tuky zo svojho jedálneho lístka, skôr sa treba pozrieť na to, ktoré typy tukov prijímame. „Dobré“ tuky ako mono- a polynenasýtené (rastlinné oleje, tuky v chudom mäsku, rybách a rastlinných výrobkoch) pomáhajú redukovať cholesterol a chránia srdce. Zatiaľ čo veľký príjem nasýtených tukov zvyšuje riziko infarktu či mŕtvice. A práve z tohto dôvodu vám poradíme, ako jednoducho zredukovať príjem „zlých“ tukov a, naopak, dbať na príjem tých dobrých za sedem dní.

Prečo povedať NIE tukom?



Telo tuky potrebuje. Pomáhajú mu absorbovať vitamíny, dodávajú energiu aj pomáhajú redukovať cholesterol. Preto je dôležité prestať tuky démonizovať. No priveľa nasýtených tukov môže zvyšovať hladinu cholesterolu v krvi a tu sa začína problém.



Vyškrtnite: Trans tuky

Stužené tuky, ktoré sú súčasťou rôznych spracovaných výrobkov, ako napríklad koláčov, sušienok či rýchleho občerst­venia, upchávajú cievy. Je pravda, že výrobcovia ich používajú čoraz menej. Ale aj tak si pre istotu čítajte etikety.



Zredukujte: Nasýtené tuky

Patria sem tuky, ktoré nájdete v mä-sových výrobkoch, ale aj napríklad maslo alebo masť. Odborníci odporúčajú neprijímať takýchto tukov viac ako 30 g denne pre mužov a 20 g denne pre ženy.

Zdroj: Shutterstock

S mierou: Mononenasýtené tuky

Tieto sú známe aj pod názvom „dobré“ a patria sem tie, ktoré sa nachádzajú napríklad v avokáde, olivách, olivovom oleji či orechoch.



S mierou: Polynenasýtené tuky

Patria sem omega-3 mastné kyseliny, ako aj omega-6 mastné kyseliny. Nájdete ich v tučných rybách ako losos, sleď či pstruh, ako aj v ľanových semiačkach, vo vlašských orechoch či v rastlinných olejoch.