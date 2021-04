Priznajme sa, dámy, ktorá sa aspoň raz nevyhovorila v posteli na to, že ju bolí hlava, aby sa vyhla sexu s partnerom, lebo naň práve nemala chuť? Som si istá, že sme to už zažili všetky. Keď k takejto situácii dôjde raz za čas, nič sa nedeje, no ak sa opakuje, neveští to nič dobré. U mužov totiž platí, že plné brucho, prázdne... činia spokojného chlapa. A nebudeme si klamať, ak to nenájde doma, jednoducho bude hľadať inde. Ak teda chcete opäť rozdúchať vášeň v posteli a podporiť svoju sexuálnu túžbu, vyskúšajte pár cvikov. Potešíte nielen partnera, ale aj seba.

Pohybom k spálňovým hrám

Nie je žiadnym tajomstvom, že pravidelný pohyb formuje našu postavu, a tak sa (nielen v spálni) cítime viac sexi. Vo všeobecnosti fyzická aktivita znižuje stres, zvyšuje prietok krvi a zaplavuje nás endorfínmi. Vďaka tomu sa naštartuje naša telesná žiadostivosť. Ak zvolíte správne cviky, aktivujete nimi nervové zakončenia a svaly, ktoré priamo súvisia so sexuálnym vzrušením. Ktorékoľvek cvičenie budete robiť, podporíte svoju túžbu, no niektoré ju nakopnú viac.

Kegelove cviky

Určite ste o nich počuli. Odporúčajú ich mnohí odborníci. Vďaka nim posilníte panvové svalstvo a vo vyššom veku je tak nižšie riziko úniku moču pri inkontinencii. Okrem toho zlepšia váš zážitok zo sexu. A neplatia tu žiadne výhovorky, že na to nemáte čas. Dajú sa totiž precvičovať kdekoľvek – v autobuse aj na pracovnom stretnutí. Jednoducho v sede či ľahu napínate svaly panvového dna (akoby ste chceli zadržať moč). Nezabúdajte však, že raz za mesiac nestačí. Ideálne je tieto svaly precvičovať denne.