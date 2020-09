Anjeli vás chcú upozorniť na dôležité udalosti, ktoré sa vo vašom živote čoskoro objavia. Jeseň bude plná životných výziev a dôležitých skúšok. Nedá sa im vyhnúť, ale sú nevyhnutné, pretože vás opäť niekam posunú, pomôžu vám vnútorne trochu dozrieť.

Čo vám odkazujú anjeli? Zdroj: Shutterstock

Tohtoročná jeseň bude spojená so symbolom osudu. Stretnete sa s následkami svojich činov. Anjeli vám pripravia dôležité skúšky, ktoré budete musieť prekonať. Nesmiete pred nimi utekať, pretože vás skôr či neskôr aj tak dobehnú. Bude lepšie zvládnuť výzvy čo najskôr, postaviť sa im čelom, odvážne a s rozvahou.

To, čím si počas jesenného obdobia prejdete, bude dôležité pre váš ďalší duševný vývoj. Buďte na to pripravení a uvedomte si, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, slúži vám na to, aby ste sa učili, aby ste získali nové skúsenosti. Nebojte sa, tieto osudové výzvy nebudú trvať dlho a o pár týždňov bude všetko oveľa ľahšie.

Problémy sa vyriešia, prekážky vám zmiznú cesty a vy si budete môcť v zimnom období vydýchnuť. Buďte silní a všímajte si signály. Už viete, čo vás približne čaká a na čo sa máte pripraviť. Máte veľkú výhodu, využite ju vo svoj prospech!