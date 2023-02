Niektorí ju milujú, iní nenávidia. Pravdou však je, že Andrea Verešová patrí medzi naše najúspešnejšie modelky, ktoré dokázali nájsť rovnováhu medzi prácou a rodinou. Brunetka sa pustila aj do podnikania, no popritom stíha s radosťou vypekať a vyvárať svojmu milovanému manželovi a deťom. A hoci pečie aj sladké dobroty, na jej postave to absolútne nevidno.

Andrea Verešová s manželom Danielom Zdroj: Emil Vasko

Práve naopak, môže sa pochváliť skutočne sexi postavičkou, na ktorej si dáva záležať. Koniec koncov, potrebuje ju k svojej práci. A to či už predvádza plavky alebo oblečenie pre moderné ženy pod vlastnou značkou. No a niekedy poteší svojich fanúšikov, povedzme si úprimne, že najmä mužov, aj pikantnejšími a odhalenejšími zábermi.

Tak ako nedávno. Tentoraz poslala svojim sledovateľom pozdrav z masážneho stola, kde sa práve chystala zrelaxovať. A ak nerátame plachtu prehodenú cez nohy, nemala na sebe vôbec nič. Ľuďom sa tak naskytol pohľad nielen na prsia (Andrea, ale nenechala nič na náhodou a bradavku si prekryla bielym štvorčekom), ale aj na jej vymakaný zadoček, ktorý si okamžite vyslúžil pochvalu. "Ten srdiečkový zadok. Skvost. Vždy topka!" pochválil ju istý Chose a rovnaký názor zdieľal aj ďalší muž: "Sexi postava a zadoček taký sa mi ľúbi." Rovnako padli obdivné komentáre na Andreinu adresu, že je pôvabná žena, bohyňa, ako vždy sexi a nádherná. A ako býva zvykom, nechýbali ani o niečo vulgárnejšie narážky.