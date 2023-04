Marcela Dolniaková patrí rozhodne medzi najväčšie dračice šou Ruža pre nevestu. A iba slepý by nevidel, ako to medzi ňou a Tomášom iskrí. Diváci majú miestami pocit, že keby sa vypli kamery, okamžite sa na seba vrhnú. A to televízny ženích netuší, aké chúťky máva v spálni, píše Plus JEDEN DEŇ.

Marcela už od prvej epizódy zvádzala Tomáša mega výstrihom. Zdroj: TV Markíza

Marcela prijala pozvanie do relácie Európy 2 Tri prasiatka, kde si na ňu moderátori pripravili slušnú „nálož” otázok. Chceli vedieť, či má pri sexe rada aj ženskú spoločnosť. A prsnatá kráska bez akýchkoľvek okolkov odpovedala.