Ivana Gáborík sa nedávno stala dvojnásobnou mamičkou. Starať sa o dve malé deti je náročné a Ivana sa určite od rána do večera nezastaví. Napriek tomu si dokáže nájsť vzácne chvíle iba pre seba. Vie, že je to dôležité, pretože keď je žena spokojná, ovplyvňuje to celú rodinu a vzťahy medzi jej členmi sú lepšie, harmonickejšie. Ivana si v lete užila aj dovolenku pri mori a na svojom Instagrame zverejnila niekoľko záberov plných pohody a výnimočných rodinných okamihov.

FOTO krásnej Ivany v plavkách nájdete tu.

Na jednom z najnovších záberov pózuje v rafinovaných čiernych plavkách. Na bokoch sú plavky vykrojené a čierne pásiky pôsobia veľmi sexi. K fotke pridala aj dôležitý komentár. Na jej slová by nemali zabúdať ani ostatné mamičky.

"Ste vyrovnaní? Zdieľate svoj čas, svoju energiu, svoj život rovnako so sebou, ako aj so svojím okolím? Poznajte svoje hranice. Vy ste jeden z najdôležitejších ľudí, o ktorých sa musíte starať a ľúbiť. Vyrovnajte svoj čas, svoju energiu, svoj život s ľuďmi okolo vás. Vďaka tomu budete môcť dávať slobodnejšie a radostnejšie a budete otvorenejšie prijímať dary vesmíru. Nie je zlé dávať druhým. Ale je v poriadku povedať ÁNO aj sebe," myslí si Ivana.

WOW, takúto krásku má doma Marián Gáborík! FOTO sexi Ivany v čiernych plavkách nájdete v galérii.