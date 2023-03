Slovenská herečka Helena Krajčiová sa začiatkom roka objavovala na obrazovkách Markízy v seriáli Chatári, kde stvárňovala bohatú ženu, ktorá sa však spolu s rodinou tvárila, že je chudobná. Netrvalo dlho a Markíza ju obsadila do tanečnej šou Let´s Dance, kde je jej tanečným partnerom sympatický Fabio Bellucci. Spolu im to na parkete krásne ladí.

Chatári Zdroj: TV Markíza

Helena je v súkromnom živote dvojnásobnou mamou. Doma má rozkošnú deväťročnú dcérku Aniku a 4,5-ročného synčeka Kryštofa. "Je to dynamická dvojica, súboje sú na dennom poriadku a idú ruka v ruke s tým, ako sa navzájom potrebujú. Som šťastná, že majú jeden druhého, akokoľvek je to náročné," prezradila nám Helena v rozhovore ešte minulý rok. A tiež dodala, že ona má so svojimi dvomi sestrami krásny vzťah plný dôvery a podpory.

Sympatická herečka momentálne musí skĺbiť tanečné tréningy, živé vysielanie v nedeľu a starostlivosť o rodinu. Veľmi si užíva spoločné chvíle s deťmi a nedávno sa pochválila spoločným záberom s nimi. Ľuďom okamžite udrelo do očí, že Anika je vernou kópiou svojej mamy. "Neuveriteľné, ako ste si porodila vernú kópiu seba," napísala istá Denisa a pridala sa aj komentujúca Janka: "Helenka tá tvoja dcéra je ako tvoje jednovaječné dvojča!" a tiež Jessica: "Dcérka ako cez kopirák." Samozrejme, aj malý Kryštof sa na mamu podobá, no dievčatko je doslova ako jej mladšie dvojča. Už teraz je tak jasné, že keď Anika vyrastie, bude z nej veľká kočka!