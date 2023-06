Relácia začala v slávnom sídle Lelkešovcov, kde Juraj divákom priblížil, ako si so Sisou nažívajú a aké pestujú rituály, aby si zachovali mladistvý vzhľad, ale aj povestnú partnerskú iskru. Duchom mladá dvojica miluje spoločenský život a zábavu, a hoci má Sisa pred 60-kou a Juraj po 70-ke darí sa im udržiavať v skvelej forme. Ako je to možné?

Sisa Lelkes Sklovská,speváčka Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

"My chceme dobre vyzerať, keď ideme do spoločnosti a nielen do spoločnosti, ale aj doma... Ja chodím doma upravená, Juraj takisto, proste u nás neexistuje, že by sme sa videli ako strašidlá!" približuje Sisa. A jej polovička dodáva: "Môžem povedať, že to je naša raňajšia siesta, my potiaľ z domu nevyjdeme, pokiaľ sa neosprchujeme, neupravíme si vlasy, pokiaľ nie je oblečené niečo primerané. Dovolím si povedať, že mňa ani Sisu nikto nikdy nevidel na ulici, v predajni, vonku, pri obyčajných denných záležitostiach šlendriánsky oblečených."

Sisa Lelkes Sklovska v žiarivej oranžovej. Zdroj: Július Dúbravay

