Mária je mamou dvoch synčekov, no ešte pred ich narodením herečka prešla výraznou zmenou a stala sa silne veriacou. "Je to rozhodnutie! A to moje bolo to najlepšie, aké som v živote urobila," napísala na sociálnej sieti. Svojim fanúšikom zároveň oznámila, že na sociálnej sieti chce pôsobiť ako motivátor k životu s Bohom. Okrem fanúšikov na jej slová zareagoval herecký kolega Marián Mitas, ktorý sa jej spýtal "kontrolnú" otázku: "Láska dvoch mužov alebo žien je tiež láska?" A to, ako Mária zareagovala, vyvolalo vlnu zhrozenia a búrlivých reakcií, o čom napísal aj časopis Život.

"Ten, ktorý stvoril celý ´náš´svet, zadefinoval aj poriadok, aj chaos. Lásku dvoch mužov či žien zaradil pod chaos. ... Ľuďom, ktorých stvoril, dal z lásky aj možnosť voľby, slobodu, aby spravili rozhodnutie, či budú počúvať na jeho slovo, alebo sa podriadia diablovi," znie len časť z herečkinej rozsiahlej reakcie. Jej slová sa dostali aj k moderátorovi TA3 Rasťovi Ilievovi, ktorý Bartalos rozhodne nešetril. "Milá Mária, neviem, čím ste si v živote museli prejsť, keď ste dospeli k názoru, že byť queer, je božím trestom a slobodným rozhodnutím každého človeka, lebo nie je. Vy si naozaj myslíte, že inakosť/homosexualita je voľba? Podriadenie sa diablovi či výplod fantázie?" pýta sa vo svojom rozsiahlom statuse. Čo poviete vašim deťom, keď vám oznámia, že sú LGBTI+? Budú zatratené Bohom? Spriahnu sa s diablom? Preboha Mária, čo sa vám stalo? Potrebujete pomoc?" pýtal sa herečky značne pobúrený moderátor.