Jedným z dôvodov je, že máme tú možnosť a sme ctižiadostivé. A tak sa v práci snažíme, ťaháme od nevidím do nevidím, na konte máme extra veľa nadčasov a dúfame, že to raz niekto ocení. Druhým dôvodom je to, že kým si založíme rodinu, chceme mať nejaké zázemie. A povedzme si úprimne, dnes je umením urobiť si železnú rezervu a k tomu našetriť peniaze na to, aby ste vôbec dostali nejakú hypotéku na minibyt. Takže mnohým nič iné neostáva, len zarábať a robiť kariéru.

Matéria namiesto citov

Ono to síce znie pekne, že chceme v živote niečo dosiahnuť. Dnes už nie je nič výnimočné, že na riaditeľských pozíciách sa ocitajú aj ženy a sú v tom fakt dobré! I keď väčšinou musia robiť raz toľko, aby dokázali, že na to skutočne majú. A práve tu nastáva ten problém. Aby sme ten úspech dosiahli, dávame bokom svoje súkromie, rodinu a vzťahy. Na tie nám neostáva čas. A tak sa stalo bežnou praxou, že mnohé ženy ešte v tridsiatich piatich rokoch nemajú nielenže rodinu, ale ani partnera, s ktorým by si ju mohli založiť. A to je len jeden zo šiestich problémov, ktoré si môžeme privodiť tým, že kariéru staviame na piedestál svojho života.

Toto určite nechcete

1 Nulový ľúbostný život

Ako sme už povedali, skĺbiť lásku s kariérou je niekedy priam herkulovská úloha. A väčšinou sa to skončí tým, že kariéru uprednostníte a ešte partnerovi vynadáte, že vás v práci nepodporuje alebo že vám závidí váš úspech. To sú len klince do rakvy vašej lásky.

2 Žiaden čas na rodinu a priateľov

Neostáva vám čas na vzťah, ale ani na rodinu či priateľov. S najlepšou kamarátkou ste neboli na káve už vyše pol roka a zmeškali ste niekoľko rodinných osláv? Skutočne je pre vás kariéra taká dôležitá, že ju staviate pred tých, ktorí sú tu vždy, keď potrebujete? A čo im za to dávate vy?

Kvôli práci často zanedbávame osobný život. Zdroj: Shutterstock

3 Nula času na hobby

V neposlednom rade vám neostáva čas ani na vaše záľuby. Kedysi ste veľa čítali knihy, chodili behať, vyrábali sviečky… A dnes? Ráno budíček, rýchlo do práce, večer o ôsmej sa z nej vrátite s tým, že ste stihli vpadnúť do potravín a kúpiť si rýchlu večeru, doma rýchla sprcha a posteľ a od rána ten istý kolotoč. Kde sú vaše záľuby?

4 Psychické problémy a vyhorenie

Okrem toho, že dostane zabrať vaše fyzické zdravie, ešte horšie môže skončiť to psychické. Karieristi sa často porovnávajú s inými a chcú byť rešpektovaní. Budete sa preto snažiť byť tá najlepšia, a keď niečo nevyjde, môže vás to položiť. Nehovoriac o syndróme vyhorenia. Málo času, veľa stresu, málo spánku, veľa povinností, neschopnosť vypnúť… A zrazu, bác, práca vás zo dňa na deň prestane baviť, začnete byť letargická a je to tu. Vyhoríte. Vtedy pomôže len zmena práce či ubrať z plynu, čo ako karieristka nedokážete a môžete skončiť až na liekoch či v rukách psychológa.