To, že Andrej Bičan nepatrí medzi ľudí, ktorí si dávajú servítku pred ústa, je známe. A bol taký odmalička. Už vtedy povedal nahlas, čo a o kom si myslí. Bolo to tak aj v prípade, keď mu jedna učiteľka, ktorá ho učila na základnej škole, spôsobila veľkú krivdu.

„Obvinila ma z niečoho, čo som neurobil. Bol to hrozný pocit, dodnes si to pamätám. No nedal som sa a na celú triedu som na ňu nakričal, ale naozaj z plného hrdla, že mi krivdí. Bránil som sa ako lev. Bol som označený za zlosyna, ale nepamätám si už presne, že prečo,“ spomína si Andrej, ktorému sa táto nepríjemná skúsenosť stala na prvom stupni, takže nemal viac ako deväť rokov.

Jeho rodičia sa trochu báli, že ho potom bude daná učiteľka šikanovať, ale nestalo sa tak. Nemohla, pretože Andrej ako žiak v učení veľmi vynikal a ostatní učitelia ho chválili. „Dokonca som vyhral matematickú olympiádu,“ pochválil sa „ukrivdený“ aj „ukričaný“ Andrej.