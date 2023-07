Adela Vinczeová a Viktor Vincze

rozdiel 10 rokov

Keď títo dvaja spolu začali randiť, iba málokto veril, že to dotiahnu až pred oltár. A stalo sa! V júni to bolo už šesť rokov, čo si sľúbili lásku a vernosť v dobrom aj v zlom. A vyzerá to tak, že im to klape na sto percent. Veď si „zadovážili“ aj dieťatko, o ktoré sa starajú ako adoptívni rodičia. Držíme im palce!

Karin Olasová a Přemysl Boublík

rozdiel 6 rokov

Ich láska šokovala! Zaľúbili sa do seba v čase, keď mali obaja dlhoročných partnerov, Přemysl bol dokonca ženatý. Nuž, preskočila iskra a rozhorel sa veľký oheň. Nič, a už vôbec nie vekový rozdiel, im nezabránilo v tom, aby spolu začali žiť. „Niekedy mám pocit, že som mladšia ja. Je síce fakt, že na verejnosti sa správame trošku inak, ale ten vek je skôr v hlave a možno v duši pri prežívaní istých vecí,“ myslí si Karin. Svadobné zvony im síce ešte nezazvonili (teda aspoň o tom nevieme), ale svoju lásku „zhmotnili“ do podoby synčeka Oliverka, ktorý má už desať rokov.

Iveta Malachovská a Martin Malachovský

rozdiel 3 roky

Ich manželstvo patrí medzi najstabilnejšie v slovenskom šoubiznise. Tento rok v mesiaci lásky, konkrétne 7. mája, oslávili už 30 rokov od chvíle, čo si povedali áno. Majú spolu jednu dcéru – Kristínu.

Zdena Studenková a Branislav Kostka

rozdiel 17 rokov

Ich vekový rozdiel sa už toľkokrát prepieral v médiách, že už asi každý vie, že je veľmi výrazný, ba ašpiruje na ten najväčší. Zároveň však každý pochopil, že títo dvaja spolu budú asi do konca života. Veď už to spolu ťahajú tridsať rokov! Áno, už je to toľko… Neuveriteľné! Gratulujeme a prajeme veľa šťastia.

Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta

rozdiel 9 rokov

Kto sa pohybuje v šoubiznise, má pocit, že títo dvaja sú spolu už večnosť. Zoznámili sa v roku 2004 v divadle Nová scéna. Heňa mala v tom čase už veľkého syna, preto mala na začiatku vzťahu obavy. Vekový rozdiel neriešila. „Ale riešili ho všetci ostatní. Jeden Alexandrov kolega napríklad poznamenal, že náš vzťah bude len jedna veľká premiéra, dve generálky a potom koniec,“ prezradila Heňa. Koniec však, chvalabohu, nie a nie prísť… Asi preto, že k sebe jednoducho patria. Majú spolu šestnásťročnú dcéru Ester.

Lenka Šóošová a Richard Raiman

rozdiel 5 rokov

Moderátorka Telerána a televízny producent sú manželmi päť rokov. Vzali sa tajne v lete 2018. Lenka to, že sa vydala, oznámila nenápadne prostredníctvom Instagramu. Bok po boku však vedľa seba kráčajú už približne osemnásť rokov. Majú spolu synov Riška a Ronalda.

Ivana Kuxová a Peter Brajerčík

rozdiel 5 rokov

Aj títo hereckí kolegovia sú manželmi. Majú spolu dve deti. Sedemročného Félixa a štvorročného Emila.

Helena Vondráčková a Martin Michal

rozdiel 13 rokov

Martin je Helenin druhý manžel. Vzali sa v roku 2003 a sú spolu doteraz. Ale aj speváčkin prvý zákonitý bol mladší, a to o sedem rokov. Reč je o nemeckom hudobníkovi Hellmutovi Sickelovi. S ním talentovaná umelkyňa prežila osem rokov.

Lucie Bílá a Radek Filipi

rozdiel 17 rokov

Lucie mala viacero partnerov, ktorí boli od nej mladší. Ten aktuálny Radek by jej však mohol byť pokojne aj synom. Aj keď spevácka diva popri ňom žiari a veľký vekový rozdiel medzi nimi nie je navonok až tak vidno, fanúšikovia sú zvedaví, koľko im to vydrží. Zatiaľ si hrkútajú šiesty rok.

Karin Majtánová a Peter Kremnický

rozdiel 1 rok

V prípade moderátorky Dámskeho klubu ide o druhé manželstvo. Keďže ho uzavrela v zrelom veku, určite mala zrátané všetky za a proti. Brali sa po ôsmich rokoch známosti a spolužitia. Koncom augusta to budú dva roky, čo sú manželmi.



Karin Haydu a Dávid

rozdiel 15 rokov

Priezvisko fešáka, ktorý aktuálne zahrieva posteľ atraktívnej moderátorky a herečky, nie je verejne známe. Vie sa iba to, že je úspešný podnikateľ a futbalista a pochádza z okolia Banskej Štiavnice. Prvýkrát sa ním Karin pochválila na jeseň minulého roka, čiže ešte za sebou nemajú ani prvý spoločný rok. Uvidíme, ako sa tento vzťah bude ďalej vyvíjať. Krásna Karin však pri Dávidovi žiari.