Darí sa jej v láske, ale aj v súťaži. Eva Máziková sa teší nielen z toho, že jej manželský život funguje už roky rokúce podľa jej predstáv, ale aj z mnohých iných vecí. „Napríklad zo syna, vnúčatka, z práce a rôznych iných vecí,“ povedala pre médiá. Šťastie však „pokúša“ aj v iných oblastiach a to od mladosti. Veď už toľkokrát všeličo vyhrala, že to sa podarí iba málokomu.



„Napríklad bez súťaže Zlatá kamera by som sa vôbec nedostala k spevu. Vtedy sa ten šoubiznis v mojom živote začal a potom som išla ďalej. Všetky súťaže som za totality vyhrávala. Či to bolo Poľsko, Bulharsko, Tokio, všade som vyhrávala,“ spomína Eva Máziková.

Netají sa ani tým, že občas spoločne s manželom aj stávkuje a zapája sa do rôznych číselných lotérií. A tam sa jej raz riadne zaradilo! „Vyhrala som najviac 25 tisíc,“ pochválila sa. Ale nie eur. „To boli ešte marky,“ zasmiala sa. Ale aj tak dobre! Veď keď to prepočítame, tak na eurá to vychádza približne 12-tisíc. A to je už balík, za ktorý sa dá poriadne nakúpiť. Ona ich minula rôzne. Vrazila niečo do domu, do seba a do dovolenky. Keby ich vyhrala teraz znova, urobila by to isté. „Išla by som na parádnu dovolenku,“ bez zaváhania odpovedala.