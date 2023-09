Ste jedna z najznámejších cukrárok na Slovensku. V podstate ste už celebrita. Ako vnímate túto svoju popularitu?

– Nemyslím si, že som celebrita, ale je to príjemný pocit, keď vás ľudia oslovia. Väčšinou sa to začína tým, že mi povedia, že ma odniekiaľ poznajú. Potom rozmýšľajú, kam ma zaradiť, lebo predsa len v televízii som trochu inak upravená. Snažím sa reagovať s úsmevom, lebo je to naozaj veľmi milé. Som rada, že šou sleduje toľko ľudí.

Od čias, ako ste prvýkrát boli v porote šou Pečie celé Slovensko, vás isto diváci zasypali žiadosťami, aby ste im niečo upiekli. Čo si najčastejšie objednávajú?

– Veľa som piekla aj pred účinkovaním v šou, takže v tomto sa to nezmenilo. Azda len v tom, že požiadavky sa menia podľa súčasných trendov. Snažíme sa zákazníkom vyhovieť. Najobľúbenejšie sú asi karamelové veterníky – slovenské aj francúzske choux au craquelin – a torty, najmä smotanové s lesklou glazúrou, čerstvým ovocím a s rôznymi čokoládovými ozdobami.