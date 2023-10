Pamätáte, kde začala jej kariéra? V televízii Markíza, keď si ju vybrali do Počasia. Ako vraví z večera do rána sa stala dievčaťom z počasia a v podstate celebritou. A to rodičia z nej chceli mať atómovú fyzičku, chemickú technologičku či lekárku, nakoniec vyštudovala na strednej priemyselnej škole chemickej a skúsila aj konzervatórium.

Jej trojminútová relácia patrila medzi najpozeranejšie a zabezpečili jej aj možnú budúcu kariéru speváčky. Z Markízy odchádzala, ako sama povedala pre Plus7dní za dramatických okolností.

Neskôr spievania skúsila aj podnikať, mala motorest, ale na podnikanie nemala čas a tak, sa dnes venuje len koncertom a moderovaniu. V relácii Noastro priznala, že bola veľmi živé dieťa a preto napríklad v škole neobsedela - jej temperament je stále viditeľný.

