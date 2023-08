Osudy majiteľov a zamestnancov obchodného domu budú smutné, pravdivé, komické aj romantické. Tiež však napínavé, plné dramatických zvratov a osudových rozhodnutí.

Čo sa bude diať?

Nacistické Nemecko obsadilo Paríž. Walter Klaus, ktorý sa má čoskoro stať otcom, očakáva, že ho presunú do francúzskej metropoly. Keď Dunaj vyplaví telo mŕtvej tehotnej ženy, Klára s Alenou sa obávajú, že ide o nezvestnú Evu. Peter, ktorý sa vrátil zo svadobnej cesty, neprestáva myslieť na Kláru, tá však ich vzťahu nastavuje jasné hranice. Alena sa snaží zachrániť Jakubových súrodencov, kým on zažíva krušné chvíle vo väzení. Morálna zásadovosť dostáva Rudolfa do zložitej situácie. Tentokrát je v hre však nielen jeho spoločenské postavenie, ale aj sloboda. Urban, v snahe ochrániť svoju Annu, urobí prekvapivý krok.

Do deja vstúpi rebelka Lena

Lena (Jana Kovalčíková) je Helgina mladšia sestra, odvážna, priama, ale rezignovaná, so zvláštnym smútkom v očiach. Prichádza do Bratislavy s desivým tajomstvom, ktoré odzrkadľuje dobu, rodinu, z ktorej pochádza, a ktoré bude ovplyvňovať celý jej ďalší život aj konanie. Lena rebeluje, robí si, čo chce, mstí sa tak všetkým, ktorí jej siahli na jej krehké šťastie. Svoju sestru a jej muža znervózňuje hlavne preto, že je bystrá, dômyselná, vtipná a vždy o krok vpred. A keď zistí, čo Walterovi a Helge prekáža najviac, nič ju už nezastaví.

Príde aj návšteva z Ameriky

Martin (Jan Révai) je morálny, priamy a čestný muž, Jakubov otec, ktorý sa vracia z Ameriky. Bez peňazí a s veľkou jazvou na bruchu. Odhodlaný starať sa o svoje deti po smrti manželky, trpezlivý k hnevu, ktorý neskrýva Jakub. Prečo sa celé mesiace neozýval? Čo sa stalo, že sa vrátil tak náhle? Martin je mĺkvy, necíti potrebu o tom rozprávať, ale predsa sa nájde niekto, kto zistí, aký je Martin naozaj a čo pred ostatnými skrýva. Vedeli ste, že tento herec hral aj v známom muzikáli Rebelové po boku Zuzany Norisovej?



