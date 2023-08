Už je z nej päťdesiatnička! Taká, ktorá sa o seba stará - žiadna babka, ALE, pri pohľade na jej tvár asi trochu stŕpnete, píše pluska.sk .Veď si pozrite video, ktoré zverejnila ona sama. Na Instagrame zdieľala, ako sa osviežuje v priezračnom bazénovom jazierku. Ponorí sa a keď sa vynorí, uf, TAM to uvidíte. Pokožka na tvári už veru nie je to, čo bývala kedysi. Nezabudnuteľnej seriálovej Kelly je to však zrejme úplne jedno, čo si kto o nej myslí. A v podstate má pravdu - čo koho do toho! No pre zaujímavosť a pre to, aby ste mali s kolegyňou o čom na obede klebetiť, sa to oplatí mrknúť :)

Čo teraz Jennie Garth robí? Po úspechu v Beverly Hills 90210 sa Jennie Garth pustila do mnohých ďalších projektov. Nedávno sa objavila v rôznych televíznych filmoch a seriáloch, čo len potvrdzuje jej všestrannosť ako herečky. Jej schopnosť preniknúť do rôznych charakterov a presvedčivo ich zobraziť na obrazovke ju robí neustále dôležitou postavou v televíznom svete.

To však nie je všetko! Dôkazom, že má veľké srdce, je fakt, že okrem televízie sa Jennie angažuje aj v rôznych charitatívnych a spoločenských iniciatívach. Zameriava sa hlavne na ochranu životného prostredia. Je výborným príkladom toho, ako pozitívne sa dá využiť vplyv slávnej osobnosti v prospech niečoho dobrého.

Takto si Kelly pamätáme zo seriálu Beverly Hills 10. Zdroj: Getty Images

Jennie však, paradoxne, nemala šťastie v láske. Prvé dve manželstvá boli pre ňu tŕnistou cestou.

V roku 1994 sa vydala za Daniela Clarka, ale dva roky na to už herečka požiadala o rozvod. Dôvodom mali byť neprekonateľné rozdiely, ktoré sú počas rozvodu v USA veľmi populárne. V roku 2001 sa vydala za fešného ,,upíra“, herca Petra Facinelliho (49) s ktorým napriek 3 deťom vzťah ukončila v roku 2013. Stále však túžila byť milovaná a milovať a tak sa pred novou láskou neuzavrela. Teraz je totiž vydatá po tretíkrát! V roku 2015 povedala ÁNO mladšiemu kolegovi Davovi Abramsovi (42).

Jennie Garth našla šťastie v náručí tretieho manžela v poradí. Zdroj: https://www.instagram.com/jenniegarth/

Svoj život a hlavne telo rada ukazuje aj na sociálnych sieťach. Vidieť ju tam v bikinách nie je problém. A práve TOTO video "zatriaslo" internetom, pretože ukázala postavičku ako lusk. A čo sa týka tváre, tam by sa dalo polemizovať, či si dačím pomáha k mladistvému vzhľadu. Na plastiku to podľa tvár naozaj nevyzerá. Ale veď posúďte sami.