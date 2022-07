Kate Middleton bola štíhla odjakživa, ale posledné roky je to ešte evidentnejšie. A to, prosím pekne, porodila tri deti! Keby každý deň zjedla zo 6 palaciniek a pizzu, určite by vyzerala inak, preto neprekvapí, že sa stravuje veľmi striedmo, píše magazín EVA. Ale že až takto? Tiež nie je žiadnym tajomstvom, že vojvodkyňa z Cambridge rada a často športuje a hýbe sa kedykoľvek je to možné, ale len športom sa štíhla postava udržiavať nedá. Aj pri členoch kráľovského dvora platí staré známe 80/20. Čiže strava tvorí až 80 % úspechu.

Aj keď od samotnej Kate sa asi nedozvieme, čo presne mala na raňajky (na rozdiel od iných "celebrít"), predsa len sa britskému denníku Daily Mail podarilo od kráľovského služobníctva vymámiť, ako približne vyzerá jej jedálniček. Nebude to žiadne veľké prekvapenie - miluje zdravé a ľahké jedlá.

Takmer každé ráno začína smoothie - zväčša sa skladá z kapusty, špenátu, riasy spiruliny, rímskeho šalátu, čajových lístkov matcha a čučoriedok. Pre výraznejšiu chuť jej tam kuchár pridá trocha koriandrových lístkov, prípadne čili. Úprimne - na takéto raňajky by sme sa nejako extra netešili, ale všetko niečo stojí, všakže.

Smoothie občas prekladá ovsenou kašou, ktorú osladia iba banány. Pridáva si do nej aj iné ovocie, najmä jahody a maliny. Rozhodne si nikdy, aleže nikdy nedopraje poriadne britské raňajky s vajíčkami, slaninou, toastami a fazuľou v paradajkovej omáčke. Celkom smutné.

Kate však smutná nevyzerá, asi to vyrovnáva obedom. Jedine, žeby nie. Najradšej obeduje vegetariánske jedlá ako trebárs červenú šošovicu na karí, či vegetariánsky kebab. Podľa insiderov z paláca si aj s Williamom rada pochutnáva na sushi, a tu už sa začíname usmievať aj my. Často pre ňu pripravujú aj studenú polievku gazpacho a bulgurový šalát so zeleninou.

A čože táto anglická ruža večeria? Tu sa konečne trochu odviaže a okrem obligátnych šalátov si sem - tam dopraje aj pečené kura so zemiakmi, alebo cestoviny. Vo veľmi rozumných množstvách. Ani sa nečudujeme, že vyzerá TAKTO!

Navyše vraj medzi jedlami vôbec nemaškrtí, keď už, dá si kúsok ovocia alebo trocha orieškov. Kráľovský život vie byť teda poriadna rehoľa!

Fotky vojvodkyne Kate a jej dokonalých outfitov si môžete pozrieť v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: