V koži známej speváčky Marcely Molnárovej (57) by vtedy nechcel byť nikto. Stalo sa jej totiž, že svojho frajera náhodne prichytila s milenkou. Bolo to pred asi 20 rokmi na jednom jazere, v ktorom sa plánovala osviežiť. Z istého uhla zahliadla známu tvár – svojho partnera, ktorý sa túlil, predstavte si, k Erike Judínyovej. To bola scéna, čo tam potom Marcela urobila. Vraj padali aj facky! Teraz sa však na tom všetkom smeje.

Nevera však Marcelu postretla o nejaký čas znova. Svojho ďalšieho partnera prichytila in flagranti vtedy, keď sa chystala vystupovať v jednom hoteli. „Povedal mi, že si vybehne na výlet, keďže budem preč celý víkend. Povedala som, okej, uži si. A viete, kam vyrazil na ten výlet? Do hotela, v ktorom som vystupovala. A nebol tam sám,“ spomína Marcela.

Teraz už čas zahojil všetky rany a aj Marcela a aj Erika žijú iný život s úplne inými partnermi a majú už aj deti. Čiže iné radosti aj iné starosti. Skúsenosť s neverou však bola pre Marcelu nezabudnuteľná. "Vtedy to ale veľmi zabolelo," priznala krásna speváčka, ktorá sa rokmi nemení. Stále je atraktívna a tak po nej muži "polujú" o sto šesť!