Boris Valábik (37) vypadol z Let's Dance pred dvoma týždňami. Prišlo to paradoxne po kole, v ktorom predviedol svoj najlepší výkon. „Boris, odchádzate a aj to, čo tu medzi nami bolo, bolo humorom, ktorý potrebujeme aj v tejto šou, humorom, ktorý ťa možno aj držal v tejto šou. Ja ti zaň ďakujem, ďakujem, že som tu s tebou mohol byť, hoci sa stále pozerám strašne, strašne hore,“ lúčil sa s ním moderátor Viktor Vincze, ktorý mal na adresu Borisa neustále uštipačné poznámky.

Bývalý hokejista so skúsenosťami z NHL v rozhovore pre Šport24.sk prezradil, že s tancom začínal úplne od nuly, čo ho za posledné mesiace ubíjalo, ale i to, prečo už dlhší čas nezdobí jeho ruku svadobná obrúčka.

V Let´s Dance ste to dotiahli do 7. kola. Ste spokojný, alebo ste túžili ísť ešte ďalej?



- Keď sa človek na niečo dá, chce ísť čo najďalej. Na druhej strane si uvedomujem, že by to nebolo fér voči ostatným, ktorým ten tanec naozaj ide. Aj z toho dôvodu som rád, kde som to vďaka divákom dotiahol, kam ma ich hlasy až posunuli. Už kolá predtým som cítil, že by som mal skončiť ja, a preto som sa vypadnutým párom ospravedlňoval.

Obzrime sa pár slovami k vašim začiatkom v súťaži. Aká bola vaša prvá reakcia, keď sa k vám dostala ponuka v nej účinkovať?



- Oslovili ma už pred predchádzajúcou sériou, no vtedy som to odmietol, pretože tanec a spev boli pre mňa vždy nočnou morou. Pred aktuálnou sériou to na mňa skúsili znova, nechal som si to rozležať v hlave a že idem do toho, som im oznámil až na poslednú chvíľu. Nebolo to však vôbec jednoduché rozhodnutie, pretože pri predstave, že budem tancovať, som pociťoval až úzkosť.



Vy ste teda nevedeli vôbec tancovať?



- Absolútne nie a ani som nikdy predtým netancoval. Možno občas na svadbách, keď som si vypil, tak som sa začal hojdať. Aj preto bola táto súťaž pre mňa obrovská výzva. Začínal som od nuly.



Dajú sa tanečné tréningy porovnať s hokejovými, ktoré ste roky predtým deň čo deň absolvovali?



- Vôbec nie. V rámci tanečných tréningov som sa učil najmä kroky, čo nie je na kondíciu až tak namáhavé, keďže tá intenzita nie je bohvieaká. Na ľade je to presne naopak, intenzita tréningov bola zakaždým vysoká. Ale to hovorím len o mojom prípade a trénovaní, aby sa tanečníci teraz neurazili.

