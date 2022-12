Mrázik 1964

❉ Ruská rozprávka je jeden veľký paradox. V Benátkach totiž režisér získal cenu Zlatý lev, v Amerika sa snímka dostala do rebríčka 100 najhorších filmov všetkých čias.

❉ Rozprávka mala veľmi obmedzený rozpočet. Práve preto tvorcovia využívali ako jablká cibuľu zafarbenú načerveno. Jednak bol v tom čase problém s jablkami a jednak bola cibuľa lacnejšia. Aj pri ostatnom jedle sa šetrilo, a to tak, že ho štáb natrel petrolejom, aby z neho herci neujedali. Dokonca aj mlieko, ktoré Marfuša pila z fľaše, nebolo mlieko, iba zakalená voda.

❉ Predstaviteľka Marfy bola uznávaná moskovská herečka a túžila zahrať si úlohu škaredej a negatívnej ženy. Postavu Marfuše si napokon vylúskala. Na kamerových skúškach nešetrila svoje zuby a hodnoverne predviedla lúskanie lieskovcov. Režisér tak dal túto úlohu Inne Čurikovej a svoju favoritku poslal domov. Nedovolil Inne líčiť sa, dokonca ju ešte aj maskovali, aby bola škaredá. Sama herečka bola po premiére Mrázika prekvapená, ako hrozne vyzerala.

❉ Predstaviteľka Nastenky mala v čase nakrúcania len 14 rokov. Keď dostala bozk od Ivana pred kamerou, bol to vlastne jej prvý bozk v živote.

❉ Babu Jagu hral muž Georgi Millyar, deduška Hríbika zasa žena Galina Borisova. Georgi si dokonca kostým aj líčenie navrhol sám. Navyše, nebyť Georgiho, Mrázik by možno ani nevznikol. Natočený materiál skladovali v pivnici domu, kde žili behom natáčania. Jedného dňa tam však prasklo potrubie. Všetci sa zdesili, že je s filmovou surovinou amen, ale keď pribehli k domu, uvideli premočeného Millyara, ako bosý vyťahuje filmové kotúče z pivnice. Mrázika tak zachránil práve on.

❉ Po premiére rozprávky zaplavili poštu herečky Natalje Sedych (Nastenky) žiadosti o ruku. Domov jej chodili tisíce listov od mužov, ktorí si ju túžili vziať. Režisér jej nakázal, aby odpisovala na všetky listy, tá však vraj nakoniec odpovedala len väzňom, ktorých sa bála viac než režiséra.