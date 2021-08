Dominika, nedávno ste vydali letné EP (kratší album, pozn. red.), prečo je dostupné len v digitálnej verzii?

– V decembri som vydala album NOAČO?! napriek najväčšej vlne kovidu. Mal vyjsť minulý rok v apríli, ale pre pandémiu sa to posunulo. Ľudia by to ani nekupovali, tak sme počkali do decembra, nech majú fanúšikovia darčeky. Stálo to dosť peňazí, lebo to muselo čakať a robili sa nové veci. Tak som si povedala, že to teraz skúsim inak. S manažérskym a producentským tímom sme vymysleli projekt šitý na obdobie. Vyšli sme s letnou časťou projektu, no keby malo každé obdobie vychádzať s piatimi pesničkami ako album, to by som sa nedoplatila. (Úsmev.) Pohrávam sa s myšlienkou, že ak to dobre dopadne, spojím to a budúci rok z toho možno urobím album.

Čiže na jeseň bude ďalšie?

– Jasné! Už sa na ňom pracuje, pesničky sú hotové, len sa ešte dolaďujú.

Vďaka milujúcej rodine si Dominika môže plniť sny. Zdroj: Lýdia Czako, archív D.M.

Čím sú tieto piesnevýnimočné?

– Tým, že sa môžem pohrávať s rôznymi štýlmi, každé obdobie som ladila do iného. Napríklad letné je čisto tanečné. Človek si vypočuje päť pesničiek, nenudí sa, nezaskočí ho pomalá pesnička a nedostane sa do stavu, keď spomína na bývalého. (Úsmev.) Na jeseň mám pripravené skladby v štýle R&B, ktoré som vždy chcela robiť. Vlastne si teraz plním sen. Nikomu sa neprispôsobujem, idem svojou cestou a každé to EP má byť tematické. Pri letnom som sa tešila, že tam mám aj reggae a napríklad spoluprácu s Kalim. Ľudia to počúvajú, dennodenne mám kopu správ. Veľmi sa teším, že to má taký úspech.

Letné bolo aj spontánnepokrstené...

– Áno, ale nemalo sa ani čo krstiť, keďže sme reálne nič nemali v rukách. (Smiech.) Povedala som si, že nebudeme krstiť. Mala som len odspievať päť skladieb v živom vysielaní, pozdraviť ľudí, poďakovať im. Keď som dospievala, tak moja manažérka priniesla tortu s mojou fotkou, že ideme krstiť. „Na tajnáša“ sa všetci dohodli a pokrstili sme tortu. Bola som dvojnásobne prekvapená a šťastná.

Vďaka milujúcej rodine si Dominika môže plniť sny. Zdroj: Lýdia Czako, archív D.M.

Váš syn Peťko bude od septembra školák. Tešítesa na toto nové obdobie?

– Veľmi. No mám aj trošku rešpekt, lebo je to väčšia zodpovednosť. Už to nebude len o tom, že ho odvediem do škôlky a po­poludní ho vyzdvihnem. Budeme sa musieť aj učiť. Tak som povedala – no, chlapče, máš dve babky, jedna je účtovníčka, druhá na daňovom, tie ťa budú učiť matematiku. (Smiech.) Ja tu budem na hudobnú, tato na telesnú. Budeme sa musieť trošku potrápiť, bude to náročné, ale malý sa teší, že nebude musieť spávať poobede.

Keď sa obzriete do minulosti, aká ste boli žiačka?

– Šokujúce, ale mala som veľmi rada hudobnú. (Smiech.) Bavila ma telesná. Na základnej škole som bola do štvrtého ročníka jednotkárka. Na strednej sme boli babská trieda a ja so sesternicou sme boli takí maskoti, robili sme tam šou, takže s učením som nebola kamarátka. Ale snažila som sa a podarilo sa mi získať bakalársky diplom. (Úsmev.)

Dominika urobila v živote niekoľko dôležitých zmien. Zdroj: Lýdia Czako, archív D.M.

Takmer pred rokom ste si zaobstarali psíka. Ako ste k nemu prišli?

– S režisérom Miškom Nemtudom som riešila klip k skladbe Milly, a keďže je o peniazoch a všetko bolo tip-top vyšperkované, zhodnotili sme, že by sa tam hodil netradičný pes. Priznajme si, kto ako dieťa pri sledovaní 101 dalmatíncov takého nechcel? Našli sme chovateľskú stanicu, kde mali akurát 10 šteniatok. No a malé fľakaté šteniatko a ja sme sa zaľúbili. Ešte rok predtým zomrela naša 15-ročná sučka, tak som si povedala, že donesiem psíka malému. Zdalo sa mi to ako dobrý nápad a moja manažérka Lucka mi ho vybavila za barter. A je to super, lebo malý sa učí zodpovednosti. Je to člen rodiny, síce tridsaťkilový, ale člen. (Smiech.)

Toto číslo je venované spánku. Rada leňošíte v posteli?

– Jasné! Môj muž mi hovorí – kebyže máš pri posteli chladničku, záchod, ty by si odtiaľ neodišla. (Smiech.) Máme strešnú izbu, a keď si tam zastriem, je tam celý deň tma ako v noci. To je také moje miestečko, kde trávim asi najviac času. Milujem spánok, milujem svoju posteľ. Ale so spánkom nie sme veľkí kamoši, pretože spávam veľmi málo.

Dominikin manžel Peter je od decembra hasičom. Pre malého Peťka je hrdinom. Zdroj: Lýdia Czako, archív D.M.

Čo vám pomáha, keď nemôžete zaspať?

– Kamoška mi poradila, že keď nedokážem zaspať, nech vnímam svoje dýchanie, nech nemyslím na to všetko, čo mám v hlave. Vďaka tomu sa mi párkrát stalo, že som zaspala. Ale inak mi nepomáha nič – ani upokojujúce videá, ktoré mi poslala Aless, ani čaje. Mne pomôže len to, keď som fakt veľmi unavená.

Máte nejaký rituál, bez ktorého nezaspíte?

– Umyť si zuby! Bez toho nezaspím ani za svet. Vycikať, umyť si zuby a spať! (Smiech.) To je taký môj rituál a, samozrejme, umyjem si tvár, nakrémujem si ju, dám si sérum na mihalnice a idem spať.