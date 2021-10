Keď sa povie sporenie, skoro každému ako prvé napadne sporiaci účet v banke. Hoci ide o účet primárne určený na sporenie, pravda je trocha iná. V dnešnej ére extrémne nízkych úrokov vám sporiaci, ale ani termínovaný účet nezarobia pomaly ani na nové topánky.

Pozor na podmienky na sporiacom účte

Porovnávať sporiace účty jednotlivých bánk medzi sebou v podstate ani nejde. Každá banka totiž úročí peniaze trocha iným spôsobom. V každom prípade je dobré podrobne si preštudovať podmienky rôznych bánk a až potom si vybrať. A pritom si, samozrejme, dôkladne prečítať poznámky pod čiarou a nenechať sa učičíkať prvou informáciou písanou veľkými písmenami. Často sa podmienky pre „výhodný“ úrok skrývajú za hviezdičkou alebo iným odkazom a navyše ich musíte splniť niekoľko naraz.

Čo všetko banky pri určení rozlišujú?

Pásmové úročenie – znamená to, že do určitej čiastky získavate určité percentá, a keď svojimi vkladmi stanovený limit prekročíte, ďalšie peniaze sa budú úročiť inak.

Základný úrok a bonus – niektoré vysoké sadzby sú vlastne zložené z dvoch. Banka dáva spravidla základný úrok, ktorý je malý, a k nemu pridá väčší bonus. Na získanie bonusu však musíte splniť rôzne podmienky.

Ďalšie produkty banky – pre získanie lepšieho úroku banka vyžaduje využívať aj ďalšie produkty banky. Môže to byť bežný účet, ktorý býva zväčša spoplatnený, ale takisto napríklad ďalšie peniaze v investíciach alebo okrem toho zmluva na životné poistenie a podobne.

Aktívne využívanie bežného účtu – spravidla je to určitý počet prijatých aj odídených transakcií, konkrétny počet výberov z bankomatu, konkrétny počet platieb alebo útrata danej sumy.

Pravidelný príjem – niektoré banky poskytnú lepšie úročenie len vtedy, ak vám na bežný účet príde určitá suma peňazí.

Úroky dostanete, len ak nevyberiete peniaze – pri niektorých zmluvách sa vám na sporiaci účet pripíšu úroky len v prípade, že v danom období žiadne peniaze nevyberiete. Vybrať sa, samozrejme, dajú hocikedy, len v ten mesiac sa vám zvyšok na účte jednoducho nezúročí.

Akcie banky – ďalšia možnosť, ako sa dajú sadzby ovplyvniť, sú rôzne sezónne akcie, ktoré banky raz za čas ponúkajú. Buďte si však istí, že každá „výhodná“ akcia sa raz skončí a zväčša omnoho skôr, než ako dlho plánujete sporiť.

Summa summarum

Keď sa rozhodnete pre sporiaci účet, v súčasnosti medzi jednotlivými bankami veľké rozdiely medzi úrokmi nie sú. Zaleží na tom, koľko máte peňazí a koľko chcete nasporiť. Žiadna sadzba totiž nie je garantovaná, a tak sa pokojne môže stať, že terajší úrok môže spadnúť o pol roka na polovicu alebo sa aj zdvojnásobiť.

Nevýhodné termínované vklady

Zhodnocovanie na termínovaných vkladoch je skoro nulové. Nechávať teda ležať peniaze na účte dlhšie obdobie a nemôcť sa ich v prípade potreby dotknúť veľký zmysel nedáva. Termínovaný vklad je buď jednorazový, alebo takzvaný revolvingový, sám sa obnovuje. Pri poslednom spomínanom si treba dať pozor, že musíte vklad včas vypovedať, inak sa automaticky obnoví na rovnako dlhý čas a vy sa opäť k svojim peniazom bez sankcií nedostanete. Obyčajne treba stihnúť výpoveď deň pred vypršaním. Preto je dobré prečítať si podmienky pri zakladaní účtu.

Ako si teda nasporiť najvyššiu možnú sumu?

Odpovedá Ivana Miklešová, odborníčka na osobné financie

Ivana Miklešová Zdroj: shutterstock, archív

Ktorý spôsob šetrenia jev súčasnosti výhodnejší?

Okrem sporenia na sporiacom účte by som na iné ciele, ktoré má klient v horizonte štyroch a viac rokov, odporúčala investovať. Vhodná investičná stratégia potom závisí od časového horizontu a rizikového profilu. Jednoducho, závisí to od toho, kedy klient chce peniaze použiť, ako vníma riziko v súvislosti s investovaním a aké má skúsenosti. Na základe týchto informácií by som pre klienta našla vhodné investičné riešenie, aby mohol zúročiť svoje peniaze.

Do čoho sa dnes oplatí investovať najviac?

Platí všeobecne známe pravidlo, a to, že sa oplatí investovať do takzvaných podkladových aktív, ktorými nepochybne sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Každé zo spomenutých má svoje špecifiká a hlavne výnos, ktorý potenciálne môžeme dosiahnuť. Sústredila by som sa teda skôr na podkladové aktíva pred vínom, zlatom a starožitnosťami.

Výhody a nevýhody sporiacich a termínovaných vkladov

VÝHODY A NEVÝHODY SPORIACICH A TERMÍNOVANÝCH VKLADOV Zdroj: shutterstock, archív

Plus

+ pri sporiacich účtoch vysoká likvidita – peniaze môžete až na výnimky kedykoľvek vybrať a kedykoľvek vložiť v akejkoľvej výške

+ dopredu daný výnos – sadzba platí, dokiaľ ju banka nezmení

+ peniaze v bankách sú podľa zákona poistené do výšky stotisíc eur na banku

+ možnosť sporenia v cudzích menách

Mínus

¬ v súčasnosti nízky výnos, ktorý nepokrýva mieru inflácie. Peniaze sa tak vlastne znehodnocujú.

¬ zrážková daň – zo všetkých ziskov sa platí povinne 19 % daň

¬ pri termínovaných vkladoch obmedzená likvidita – peniaze môžete vybrať až po určitej dopredu určenej lehote. Prakticky ich môžete vybrať aj skôr, len sa za to platí pokuta.