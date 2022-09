Podozrenia z nevery nevznikajú zo dňa na deň, ale aj to, a neraz sú neopodstatnené. Každého neverníka však prezradí zmena v správaní. Stačí sa zamerať na tieto signály a dôkaz o jeho zahýbaní nájdete aj sama. Či vám to však bude stáť za to, je otázka...

Nový vzhľad

Zrazu začal chudnúť, chodiť do fitka, dbá na oblečenie, či dokonca mení šatník. Možno je naozaj nespokojný so svojim telom, koniec-koncov, sme na tom rovnako, ale prečo sa zrazu parádi, keď ho poznáte aj v trenkách a vyťahanom tričku a ešte k tomu je za fešáka vtedy, keď nie je s vami? Pretože je na obzore zaujímavá žena! Čo však hneď nemusí znamenať, že spolu majú vzťah.