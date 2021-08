Všetci máme drobné zlozvyky, ktorými dokážeme druhých totálne vyviesť z miery. Zo všetkých znamení horoskopu sú tieto tri také, ktoré dokážu ľudí najrýchlejšie priviesť do šialenstva. Začíname tretím miestom v poradí!

BARAN

Barana ovláda ohnivý Mars, boh Vojny. Nečudo, že sa dokáže správať úplne neznesiteľne. Miluje chaos. Má v povahe prirodzenú chuť vládnuť, búriť sa. Nerobí to zo zlomyseľnosti, je to rodený vodca a aj to vie využiť. Je veľmi cieľavedomý, rád rozkazuje, je rozhodný a jeho silné vlastnosti sú zároveň aj jeho slabosťami. Nedokáže si priznať chybu a zúri, ak niečo nevyjde podľa jeho plánov. Nenávidí kompromisy.

BLÍŽENCI

Blíženci zriedka povedia nahlas svoj skutočný názor. Často ani oni sami nerozumejú vlastným pocitom. Neustále potrebujú uistenie, že sú cenní a hodnotní ľudia. Menia svoje črty osobnosti podľa toho, ako sa im to práve hodí, ako sa to druhým ľuďom práve páči. Vždy sa ukazujú v takom svetle, aby získali uznanie a popularitu v kruhu priateľov. Často ich druhí vnímajú ako neúprimných a dvojtvárnych.

RYBY

Prvé miesto patrí práve Rybám. Čím si ho zaslúžili? Sú síce krotkí, milí, dobrosrdeční, cieľavedomí... A to je ten problém. Nepoznajú slovo skromnosť, sú strašne naivní. Často zabúdajú, že nie každý v ich okolí im dopraje, že sú aj zlí ľudia a nie všetci myslia a konajú ako oni. Keď im niekto ublíži, dokážu o tom rozprávať celé týždne. Priateľom, rodine, ale aj predavačkám v obchode.