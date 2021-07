Chcete včas odhaliť, aký typ ženy by mohol ohroziť váš vzťah s milovaným partnerom? Jeho znamenie horoskopu odhalí, ktorá kráska by sa mohla stať vašou rivalkou. Aké ženy priťahujú vášho chlapa? Alebo ktorá žena by mohla byť tá, ktorá by dokázala rozbiť váš vzťah? Je vašou konkurentkou svokra, kolegyňa, susedka, spolužiačka, prípadne nejaká neznáma osudová kráska? Zistite, čo hovoria hviezdy a predíďte rozchodu!

S kým vás môže ľahko podviesť? Zdroj: Shutterstock

BARAN

Ak je váš muž Baran, vašimi najväčšími konkurentkami sú ženy narodené v znameniach Barana alebo Strelca. S vaším partnerom okamžite nájdu spoločnú reč, dostanú sa na rovnakú vlnovú dĺžku a stanú sa z nich spriaznené duše. Váš muž ani v práci nie je v bezpečí, ak sa v jeho blízkosti nachádza žena narodená v týchto mesiacoch.

Aj vo vašom spoločnom priateľskom kruhu sa nachádza žena, ktorá okamžite pritiahne jeho pozornosť - hneď, ako ju zbadá. Dávajte si pozor najmä na ženu-Strelca. Ak sa s partnerom pohádate, u nej určite nájde útechu.