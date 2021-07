Chcete včas odhaliť, aký typ ženy by mohol ohroziť váš vzťah s milovaným partnerom? Jeho znamenie horoskopu odhalí, ktorá kráska by sa mohla stať vašou rivalkou. Aké ženy priťahujú vášho chlapa? Alebo ktorá žena by mohla byť tá, ktorá by dokázala rozbiť váš vzťah? Je vašou konkurentkou svokra, kolegyňa, susedka, spolužiačka, prípadne nejaká neznáma osudová kráska? Zistite, čo hovoria hviezdy a predíďte rozchodu!

Týmto ženám neodolá. Zdroj: Shutterstock

RAK

Ak je váš muž Rak, najväčším nebezpečenstvom pre vás budú ženy narodené v znameniach Škorpióna a Rýb. Ak je medzi jeho kolegyňami alebo kamarátkami Škorpiónka či Ryba, snažte sa vyhýbať situáciám, kedy by mohli spolu zostať sami. Ich sexuálnemu vyžarovaniu a vášni by váš muž nemusel odolať. Ryby v ňom prebúdzajú fantáziu a Škorpiónky mu dokážu totálne zamotať hlavu. Ak má muž Rak možnosť stráviť s takýmito ženami intímne chvíle, podľahne...