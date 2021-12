Lev

V tomto prípade to ani nie je o tom, že by bol Lev zlý v posteli. To veru nie je, ale je taký sebestredný, že sa často toho druhého nespýta ani na meno. Samozrejme, ak ide o náhodnú známosť. Je zaujatý sebou, svojím výkonom, svojou spokojnosťou, že niekedy až zabudne, že je tam vlastne aj s niekým iným.

Váhy

Toto znamenie je vraj - už podľa svojho pomenovania - váhavé, ale tiež pomerne málo vášnivé. Chýba mu iskra a drajv, ktorý je v posteli tým, čo robí z bežného zážitku čosi viac. Sex s Váhami nie je zlý, ale neohúri, a tak naň ženy pomerne rýchlo zabudnú.

Býk

Sebeckosť je problémom ďalšieho znamenia, konkrétne Býka. V posteli si vraj sleduje svoje potešenie až nadmieru, a tak veľa vyžaduje. Na druhej strane však treba povedať, že je schopný aj veľa dať, no vtedy chce pre seba ešte viac. Niečo za niečo u neho platí v neprimeranej úmere, čo nebýva vždy ocenené úsmevom.

Vodnár

Nemyslí to zle a nie je ani bezohľadný voči citom druhej polovičky. Len je proste "studeným" znamením, čo je cítiť aj v posteli. Neženie sa za veľkými sexuálnymi zážitkami a je spokojný s tým, keď je všetko v primeranej miere a v primeranom množstve. Neznie to dvakrát vzrušujúco, čo nie každému vyhovuje.