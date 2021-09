Ženy narodené v týchto troch znameniach patria medzi IDEÁLNE, osudové partnerky. Patríte medzi ne aj vy? V čom sú také výnimočné? Hviezdy poznajú odpoveď.

3. miesto

LEV

Levice sú vedúce osobnosti, majú oslňujúcu povahu, žiarivú charizmu. Sú neuveriteľne príťažlivé, inteligentné, vtipné, bystré. A čo je najdôležitejšie, majú veľké sebavedomie. Len raz, jediný raz sa ich snažte v niečom zastaviť, okamžite svojho konkurenta (alebo najčastejšie konkurentku) zastavia a zastrašia. Vedľa nich nemá šancu nikto iný. Levice sú síce úžasné a neodolateľné, ale patrí im (len) tretie miesto ideálnej ženy.

Toto sú osudové ženy podľa znamenia. Zdroj: Shutterstock

2. miesto

ŠKORPIÓN

V týchto ženách je akási mimozemská sila a moc. Muži z nich doslova strácajú hlavu - a často im stačí len jediný pohľad na ne, už sú zamilovaní až po uži. Tieto ženy sú krásne, múdre a dôvtipné. Veľmi dobre vedia, ako si získať okolie na svoju stranu, vedia si mužov dokonale omotať okolo prsta - a ak im niekto ublíži, nerobí im problém chladnokrvne sa aj pomstiť. Aj pre toto tesne prišli o prvé miesto ideálnej ženy.

1. miesto

VÁHY

V žene narodenej v tomto znamení sa nachádzajú všetky dôležité ženské vlastnosti. Dokonca aj tie, ktoré by sme na prvý pohľad neoznačili ako pozitívne. Ale Váhy sa vedia vynájsť a šikovne využívajú svoje schopnosti tak, aby z nich muži boli celí paf. Doslova sa na ne lepia. Príťažlivosť Váh zvyšuje aj to, že sú to jednoducho ideálne ženy. Dokážu žiť s úžasnou jednoduchosťou, majú nadhľad, tešia sa z maličkostí, sú usmiate, ľahko riešia problémy a vyžaruje z nich taká dobrá energia, že si tým získajú úplne každého. Vzor ideálnej ženy!