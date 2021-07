Karin (25): „Urobila som chybu a zamilovala sa.“

Nemala som nič proti letnému flirtu. Neraz som sa počas festivalu „namotala“ na nejakého chalana. Ak to máte v sebe urovnané a viete rozlíšiť, čo je letný flirt a čo už láska, nemáte sa čoho báť. Ja som urobila počas toho osudného leta školácku chybu a zamilovala som sa. Alan bol okúzľujúci. Priťahovalo ma na ňom všetko od jeho mena cez tajomné hnedé oči, opálenú pokožku až po sexi vypracovanú postavu.

Stále mi vravel, aká som krásna, výnimočná, a aj keď som vedela, že mu to nemám veriť, že to isto vraví každej, nevedela som mu odolať. Vzťah bol turbulentný a vášnivý. Stále pre mňa robil nejaké prekvapenia, raz to bol piknik v prírode, kvety, zlatá retiazka, náušnice. Dokonca mi vyznával lásku pri romantickej večeri. No s ubúdaním teplých letných dní ubúdala aj Alanova pozornosť.

Začínali sme sa čoraz menej vídať, o romantike ani nehovorím. Úplne sa prestal ozývať. Nedvíhal mi mobil, nereagoval na esemesky. Keď som zvonila u neho doma, neotváral. Po preplakaných dňoch som sa odhodlala čakať ho pred dverami jeho bytu, veď raz sa musel vrátiť domov.

Neviem, čo som od toho čakala, no chcela som nejaké vysvetlenie. Na otázku „prečo“ som dostala odpoveď, ktorá ma zaskočila. „Lebo sa skončilo leto.“ Na môj zjavne veľmi nechápavý výraz reagoval tak, že sa mám upokojiť, veď to bol len letný flirt. Odvtedy som za ním neplakala. Nestál mi za to. Ale v mojom srdci nechal na čas veľkú dieru, odpor k letu a nedôveru k mužom.