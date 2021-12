Vo všetkom chce byť lepšia a súťaží s vami

Na priateľstve je krásne to, že sa vďaka nemu máte s kým tešiť so spoločných úspechov. Zdielate radosti, starosti a podporujete sa. No pokiaľ vaša priateľka berie vaše kamarátstvo iba ako súťaž, tak vás postupne zničí.

Ak vás v práci povýšia tak aj ona sa snaží a ak sa jej to nepodarí tak vám začne hovoriť, ako veľmi veľa práce budete mať a aké je to zlé. Ak ste obe single a vy si najdete partnera tak aj ona si hneď niekoho musí nájsť. Neustále sa snaží byť lepšia vo všetkom, ak sa vám niečo podarí jej radosť z vášho úspechu nie je úprimná. Vaša priateľka nie je spokojná sama so sebou a čím dlhšie s ňou budete v kontakte tým viac vás bude demotivovať. Verte nám, takéhoto človeka v živote nepotrebujete.