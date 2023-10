Keď som mala tridsaťsedem rokov, ukončila som po dvadsiatich rokoch nefunkčný vzťah s mužom, s ktorým som chodila už od gymnázia. Od Adama som sa odsťahovala a spálila som všetky mosty. Nechcel rodinu, no ja som pár rokov pred štyridsiatkou presne po tej túžila.

Online zoznamka

Keď som chodievala okolo kaviarní po ceste domov z práce, vídavala som ľudí sedieť spolu, každý ťukal do telefónu. To mi vnuklo myšlienku, že sa prihlásim do internetovej zoznamky. Rozprávanie s mužmi vo virtuálnom priestore je v dnešnej dobe moderné. A to som aj urobila. Vlialo mi to novú krv do žíl. Cítila som sa atraktívna, žiadaná. Je naozaj zvláštne, čo dokáže nevinný flirt, hoci len „v sieti“, so ženou spraviť. Muži mi na základe informácií v mojom profile každý deň plnili schránku odkazmi. Začala som sa cítiť neuveriteľne príťažlivá. Písanie s neznámymi mužmi sa razom stalo hlavnou náplňou mojich osamelých večerov.

Zdroj: Shutterstock

Nový nápadník

Jedného dňa mi v schránke pristál odkaz od používateľa so zaujímavou prezývkou Princ Krasoň. Komunikoval úplne iným štýlom než ostatní muži, bol galantný a podľa všetkého aj vzdelaný. Nezdalo sa mi, že sa chce so mnou zahrávať či zabiť nudu, a to mi imponovalo. Začal ma zaujímať. Písali sme si takmer neustále, tešila som sa na každé nové cinknutie telefónu, na každú jeho správu. Komunikáciu s ostatnými nápadníkmi som postupom času úplne obmedzila. Mala som ho plnú hlavu a naše flirtovanie začalo veľmi rýchlo naberať sexuálny nádych.