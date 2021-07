Môj syn a moja mama spolu nevychádzajú, žijeme v spoločnej domácnosti, stále sa hádajú. Mama má demenciu, syn chodí k bývalému partnerovi na víkendy. Zmení sa to, keď bude väčší a rozumnejší?

Timea

Radí Laura, má dar veštenia a jasnovidectva

Pani Timea, máte naozaj problém, ktorý treba riešiť. No problém vytvára babička, niekto jej želal zlé veci, možno ju preklial, ale bolo to dávno, ešte v mladosti. Nedarí sa vašej mame ani vám, ide to po ženskej línii. Preto vám odporúčam, aby ste s niekým podstúpili rodovú očistu, aby sa to neopakovalo. Keď sa zmení energia, začnete inak komunikovať. Váš syn vidí svet inak ako babka, nemôžete sa naňho hnevať. Na vás je, aby ste opäť spojili svoju rodinu.

