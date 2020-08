Toto je 5 jednoznačných signálov, že pre seba nie ste stvorení. Bod č. 4 všetci prehliadajú a to je veľká chyba...

Zdanlivo dokonalé vzťahy nie sú vždy až také dokonalé. Mnohí sú presvedčení, že ak sa dvaja milujú, skončí sa to happy endom a zostanú spolu celý život. V reálnom živote to však, žiaľ, nebýva vždy také optimistické.

Niekedy sa naozaj oplatí porozmýšľať o tom, či je náš partner pre nás naozaj ten pravý. Existuje 5 signálov, ktoré nás majú varovať pred blížiacim sa rozchodom. Podľa mnohých psychológov tieto znaky naznačujú, že niečo nefunguje tak, ako by malo.

5 varovných signálov naznačí, že sa k sebe nehodíte. Zdroj: Shutterstock

Týchto 5 vecí prezrádza, že sa k sebe s partnerom nehodíte:

1. Neustále hádky

Mnohí si myslia, že hádky medzi zamilovanou dvojicou sú neškodné. Samozrejme, nedá sa všetko vyriešiť bez konfliktov, pretože aj tie sú pre rozvoj vzťahu dôležité. Ale ak sa stávajú každodennou realitou, treba porozmýšľať o tom, či sa vám naozaj oplatí zostať spolu. Medzi nervóznymi komentármi a väčšími hádkami je veľmi tenká hranica. Štipľavé komentáre sa môžu zmeniť na urážky a odtiaľ je to už len krôčik k fyzickému násiliu.

Ak zažívate každodenné konflikty, predstavte si, čo asi s vami bude o pár rokov? Čo bude vtedy, keď vyhasne začiatočná vášeň a zostanú vám len tie hádky a urážky? Premyslite si, či medzi vami bude o pár rokov zdravý mentálny vzťah a či budete schopní založiť si rodinu.

2. Žiarlivosť nie je láska

Často počúvate, že čím sú na seba partneri žiarlivejší, tým viac sa milujú. V realite je to však inak. Nadmerná žiarlivosť pôsobí deštruktívne a mala by sa udržiavať na prijateľnej úrovni. Napríklad ak sa váš partner rozpráva s inou ženou, neznamená to hneď, že s ňou má intímny pomer. Mnohí to vnímajú tak, že partner je ich majetok a môžu rozhodovať o tom, s kým a kedy sa bude rozprávať alebo stretávať.

Je veľa vecí, vďaka ktorým sa viete s partnerom viac zblížiť, ale prehnaná žiarlivosť vašu snahu zničí. Jej príčinou je nedostatok sebavedomia. Namiesto toho, aby ste na partnera žiarlili, snažte sa zvýšiť svoje nízke sebavedomie. Žiarlivosť nemá nič spoločné s láskou, tu ide skôr o citovú závislosť.

3. Vzdialenosť

Keď jeden z partnerov odcestuje do zahraničia za prácou alebo štúdiom, vzťahu to môže veľmi ublížiť. Čím viac kilometrov, tým viac sa navzájom vzďaľujete. Trávite spolu málo času, postupne sa vytráca fyzický aj psychický kontakt. Udržať vzťah na diaľku je veľmi náročné. Láska môže zostať silná, ale vzťah je väčšinou odsúdený na zánik.

4. Rozdielne ciele

"Protiklady sa priťahujú." Určite ste túto vetu počuli už stokrát. Ale život často rozhodne inak. Len vtedy si dokážete určiť spoločné ciele a plány, ak v živote kráčate rovnakým smerom. Samozrejme, je nemožné nájsť si partnera, ktorý je presne taký ako vy. Ale je dobré, ak sa zhodnete vo veciach ohľadom domácnosti, rozdelenia úloh v rodine, vo výchove vašich detí a tiež v otázkach životných hodnôt. Ak sa vaše názory v týchto dôležitých veciach od seba radikálne líšia, nepomôže vám ani tá najväčšia láska...

5. Trýznivé pochybnosti

V zdravom vzťahu sa postupom času zmenšujú a miznú pochybnosti a strach. Čím dlhšie ste spolu, tým menšiu úzkosť cítite. Postupne spoznávate partnera s jeho dobrými aj zlými vlastnosťami a vo vzťahu sa objavuje spokojnosť - nie trápenie a obavy!

Ak vás aj po dlhšom čase stále trápia pochybnosti, je to znak toho, že niečo nie je v poriadku s vaším vzťahom - alebo s vami. Možno vás pobolievajú jazvy z minulosti a vyvolávajú vo vás strach. Alebo je na vine vzťah, ktorý vás napĺňa neistotou. Ak je to druhá možnosť, zamyslite sa nad tým, čo medzi vami a partnerom nefunguje. Nikdy neprehliadajte svoje pocity, pretože tie sa vám vždy snažia niečo naznačiť.