Tak ako, má vaša láska šancu?

Študentská láska

Študenti vedú medzi sebou rôzne druhy vzťahov. Ak sa zameriame na seriózne a dlhodobé partnerstvá na strednej či vysokej škole, môžu mať veľký vplyv na psychologický rozvoj osobnosti, budovanie osobnej identity aj napredovanie v kariére. Váš prvý vzťah môže mať dopad aj na to, do akej sociálnej skupiny sa neskôr zaradíte.

Zvnútra vám môže včasný vzťah zaručiť pevné základy aj minulosť, z ktorej sa môžete poučiť, veľkú vzájomnú dôveru a dobre vyvinutú schopnosť vzájomnej empatie. Na druhej strane vám hrozí, séria zmien a vývojových fáz, ktoré sú spojené najmä s mladším vekom, u nás neprídu v rovnakom čase a čiastočne vás od seba oddialia.

Cez internet

Prvý pozdrav a predstavenie má dnes častokrát virtuálnu podobu a vraj to vo výsledku vôbec nie je až také zlé. Štúdia ekonómov Philippa Hergovicha a Josuu Ortegu ukázala, že páry, ktoré sa stretli prostredníctvom webových stránok a online aplikácií, sú úspešnejšie v manželstvách a dokonca majú pestrejší milostný život.

Niektorí ľudia sa prostredníctvom online zoznamiek totiž orientujú viac ako na vzhľad na spoločné záujmy a hodnoty náprotivku a o to lepšie im to môže fungovať aj v budúcnosti. Stereotypy o virtuálnom zoznamovaní, ktoré sa kedysi viedlo viac-menej najmä v erotickej rovine, sa teraz z roka na rok menia a vyzerá to tak, že k lepšiemu.

Cez záľuby

Ideálne zoznámenie je prostredníctvom spoločných koníčkov, aktivít a hodnôt. Okrem záujmu o toho druhého totiž vzťah postupne budujete aj na pravidelnej spoločnosti činnosti, ktorá vás motivuje, aktivizuje, zlepšuje vám náladu a vytvára zdieľané spomienky.

Má to len jedno zásadné riziko, ak jeden z páru z objektívnych (zdravie, rodičovstvo) alebo subjektívnych príčin s aktivitou prestane. Vtedy je nesmierne dôležité spoločne ju vymeniť za niečo iné a dieru zaplátať.

Na večierku

Zoznámiť sa večer v spoločnosti je síce vcelku prirodzená možnosť začatia vzťahu, realita tomu však až tak veľmi nezodpovedá. Nie každý, kto si vyrazí za zábavou alebo stretnutím s priateľmi je naladený na niečo seriózne a kto aj je, tomu sa zväčša medzi ľuďmi nedarí, podľa paradoxu – keď sa najviac snažíš, ide to najmenej.

Hrozí vám aj odlišnosť v záľubách, keďže pri povrchnej konverzácii vám to síce klape, ale okrem spoločenskej stránky môžete mať celkom protikladné osobnosti. Ak ste sa predsalen zoznámili na parkete večierku a vydržalo vám to, zrejme to stojí zato a váš spôsob zoznámenia vás dnes už nijak významne neovplyvňuje.

Cez priateľov

Častou a prirodzenou formou zoznámenia je aj nenásilné predstavenie sa priateľom priateľov. Je veľmi pravdepodobné, že od začiatku vás bude niečo spájať a ste v rovnakej spoločenskej „bubline“, nemusíte si prejsť zložitým spoznávaním partnerovho okolia a veľkú časť prispôsobenia sa tomu druhému už máte za sebou.

Na druhej strane to môže skomplikovať prípadný rozchod, ktorý vám zrejme roztrhne aj časť priateľstiev, alebo už priebeh vzťahu, ak sa vám doň proaktívni kamaráti príliš starajú.

V práci

Vzťahy na pracovisku kráčajú s ľudstvom počas celých dejín a vôbec nemusia byť odsúdené na zánik, veľmi však záleží od nastavenia daného páru, ako aj jeho pracovného kolektívu. Niektorí ľudia ocenia, keď sa vídavajú s polovičkou aj počas pracovného času.

Má to mnoho praktických výhod a prináša to spoločné témy, rovnako však aj problémy, ktoré sa môžu vkradnúť aj do domácnosti. Dôležité je sa rozumne dohodnúť a vo všetkých oblastiach života si vytýčiť jasné hranice.