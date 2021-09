Každý vzťah prechádza mnohými fázami a zmenami – jedno je však isté: motýliky vám v bruchu nebudú lietať navždy.

Tu je 10 vecí, ktoré skôr či neskôr zasiahnu každý vzťah.

1. Dôvera je extrémne krehká

Všetky vzťahy sú založené na dôvere a aj keď sa spočiatku zdá, že dôvera medzi vami dvoma je pevná ako skala, niekedy stačia len sekundy a praskne ako škrupina na vajíčku. Rýchlo a ľahko. Znova ju obnoviť je potom ťažké, vždy tam už bude nejaká tá trhlinka.

2. Niekedy sa spolu budete nudiť

Len v snoch a presladených romantických filmoch existujú páry, ktoré robia všetko spolu a nikdy sa nenudia. V reálnom živote občas nastanú chvíle, keď sa vám aj kniha či večer s kamarátmi bude zdať zaujímavejší ako večer strávený s partnerom. To však neznamená, že sa medzi vami zväčšuje priepasť. Ak si viete užiť svoje aktivity každý zvlášť, o to viac sa zase budete tešiť na spoločne strávený čas, lebo naberiete druhý dych.

Láska nie je samozrejmosť. Zdroj: Shutterstock

3. Nie vždy budete stáť na rovnakej strane

Aj keď robíte všetky závažné rozhodnutia spolu, skôr či neskôr príde čas, keď sa na niečom nezhodnete. Aj to je v poriadku. Dôležité je nehnevať sa na partnera za opačný názor, vypočuť si ho a nájsť riešenie, ktoré budete akceptovať obaja.

4. Manželstvo a deti nie sú rozhodnutie, ale výzva

Nemôžete byť ďalej od pravdy, ako keď si myslíte, že manželstvo upevní váš vzťah a deti vás spoja ešte viac. V skutočnosti sú manželstvo a rodičovstvo obrovskými záťažovými testami pre váš vzťah. Ale nebojte sa. Byť dobrým partnerom aj rodičom sa dá učiť za pochodu.

5. Nebudete sa šialene priťahovať navždy

Trápi vás, že už to nie je medzi vami také živelné ako na začiatku? Je prirodzené, že vášeň po čase utíchne a vzťah sa dostane skôr do pokojnej roviny. Najmä neprepadajte zúfalstvu, že nemáte chuť skočiť na partnera ako kedysi a určite nezabúdajte na sex! Aj za cenu toho, že by ste si ho mali plánovať a trošku sa premôcť. Telesný kontakt zbližuje!

6. Občas sa budete cítiť osamelí

Mnohí si myslia, že manželstvo alebo vzťah sú pravý opak osamelosti, ale nie je to tak. Každý sa občas cíti sám a nepochopený, a deje sa to rovnako ľuďom vo vzťahu ako tým nezadaným.

7. Budú vám napadať „nemiestne“ otázky

„Mám sa s ním rozviesť? Bola by som s niekým iným šťastnejšia?“ Ak sa vám občas mihnú hlavou takéto otázky, nemusíte sa trápiť. Niekedy blúdia hlavou aj tým, ktorých považujete za príklady šťastného vzťahu. Ľudia rozmýšľajú nad takýmito vecami, najmä keď sa cítia osamelí, nepochopení alebo počas bezsennej noci. Majú však asi takú váhu ako otázky typu: „Aký by bol môj život, keby som sa narodila vo Francúzsku?“

8. Nebudete sa celý čas cítiť prepojení

Niekdy cítite, že vy, váš osud aj srdce sú absolútne spojené s človekom, ktorého milujete. Niekedy sa zase tento pocit nachvíľu vytratí. Aj to sa stáva. Keď si od seba chvíľočku oddýchnete, ten pocit sa zase vráti.

9. Zraníte jeden druhého

Nikto vám nemôže ublížiť viac ako človek, ktorého milujete. Jeho slová si totiž vpúšťate do srdca viac ako slová kohokoľvek iného. Dôležité však je riešiť problémy hneď, ako sa objavia, a nie keď je už príliš neskoro. Najmä nedopusťte, aby vás ovládal hnev. V hneve môžete povedať to, čo vás bude neskôr mrzieť.

10. Láska neprežije sama

Láska nemá byť len pocit, ale tvrdá práca. Na vzťahu treba pracovať. Aj tá najkrajšia kvetinka zahynie, keď jej nedávate to, čo potrebuje. Na vzťahu by však mali pracovať obaja. Platí to, čo v divočine – ak je človek sám, oheň dlho neudrží.