Vedeli ste o tom, že partnerova vôňa je jednou z najdôležitejších vecí pri milovaní sa? Nejde len o samotný parfém, ide konkrétne o pižmo. Ak nám partner voní, vylučuje sa viac testosterónu, čo nás podnecuje k sexuálnemu správaniu. Málokedy si uvedomujeme, že práve vôňa hrá pri výbere partnera zásadnú rolu. Nie nadarmo psychológovia prízvukujú, že partner nám musí voňať. Vzájomnú kompatibilitu si overujeme aj prostredníctvom bozkov. Koža na perách je štyrikrát jemnejšia než inde na tvári, pery majú oveľa viac receptorov, ktoré pri bozkávaní prenášajú do mozgu informácie o miere vzrušenia. Práve nos a pery sú prvé orgány, ktoré ochutnajú potenciálneho partnera a vyšlú nám informáciu, či z toho niečo môže byť.

Problém teda nastáva vtedy, ak máte s čuchom a chuťou problémy a to sa, bohužiaľ, presne deje pri ochorení týmto vírusom. Strácame čuch a chuť máme slabšiu, tým pádom nevieme ovoňať ani nijako “pocítiť” nášho partnera. Naše telo jednoducho nevie identifikovať partnerove feromóny. Ako informuje Wanda, sex funguje samozrejme aj bez toho, no tá intenzita skutočne opadne, s kvalitným sexom a takým, ako sme ho mali do nakazenia sa, môžeme zabudnúť! Vedci dokonca stihli počas štúdie zistiť, ktoré pohlavie ním viac trpí. Je teda známe, že sú to ženy, keďže je fakt, že ženy sú na pachy citlivejšie a vnímavejšie.