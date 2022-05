Milujem beh. Prospieva telu aj mysli. Pomáha myslieť. Prečistiť hlavu. Premyslieť si, čo bude ďalej. Aspoň na chvíľu má človek pocit, že dokáže utiecť pred svetom. Preto behávam takmer každý večer. V zime skôr, v lete takmer v noci. Nie som jediný nočný bežec. Už som ich pár stretla a jedného stretávam pravidelne. Asi polroka sme sa v parku vždy míňali a mávnutím ruky sa pozdravili. Párkrát sme sa stretli na polceste, či po dobehnutí a prehodili pár zdvorilostných fráz a každý šiel po svojom. Aďo, tak sa mi predstavil, pôsobil sympaticky. Úsmev mu neschádzal z tváre a mal u mňa obrovské plus za beh. Poviem úprimne, už keď som ho videla prvý raz, povedala som si, že by som sa pokojne aj zahryzla do toho tela.

Jeden večer som si odbehla svojich tradičných 10 kilometrov a potom som si dopriala strečing. Zaregistrovala som, že aj on akurát dobehol a preväzoval si obďaleč mňa šnúrky. Doslova som cítila, ako mi čumí na zadok. Priznám sa, ani ja som neodolala a v myšlienkach slintala nad jeho vyšportovanou postavou a pevným telom. Do toho večera to bolo len o pár kradmých pohľadoch a niekoľkých milých slovách a rozlúčke.

No tentoraz to bolo iné. Pri tých "tajných" pokukovaniach sa nám pohľady stretli a elektráreň by nevyprodukovala toľko iskier, čo medzi nami v ten moment prebehli. Napätie sa dalo krájať. Zdvihol ruku a prstom mi naznačil, aby som prišla bližšie. Povedala som si, že také ľahké to mať nebude. Nech si ma chytí. Pokrútila som hlavou, zasmiala som sa, zvrtla sa a bežala opačným smerom. Pochopil, rozbehol sa za mnou. Automaticky ma nohy niesli smerom domov a pred tesne pred panelákom ma dobehol. Bolo to ako hra na mačku a myš. Akurát tá myš neprehrala.